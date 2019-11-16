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4 مناطق تسقط عليها الأمطار اليوم السبت.. تعرف عليها

السبت 16/نوفمبر/2019 - 01:30 ص
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أرشيفية
أرشيفية
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، بيانا، بشأن طقس اليوم السبت 16 نوفمبر 2019، حيث يسود طقس معتدل كافة الأنحاء نهارًا، مائل للبرودة ليلاً.

وحذرت الهيئة أن الرؤية تقل في الشبورة المائية الكثيفة صباحا شمالاً ، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، لافتة إلى أنه يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على عدة مناطق، وهي: السواحل الغربية، الوجه البحري، القاهرة وسيناء، والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط علي جنوب سيناء.

ولفتت إلى أن حالة الموج في البحر المتوسط معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج، بين متر ونصف المتر إلى مترين، بينما حالة الموج في البحر الأحمر مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار.

وتوقعت الهيئة أن تكون درجات الحرارة على مختلف أنحاء البلاد كالأتي:
القاهرة 19 26

شبين الكوم 18 26

طنطا 18 26

دمنهور 18 26

الإسكندرية 19 26

بلطيم 20 25

مطروح 17 25

السلوم 16 24

سيوة 11 24

بورسعيد 21 25

دمياط 20 26

الزقازيق 19 27

الاسماعيلية 17 28

السويس 18 26

العريش 16 26

رفح 15 26

رأس سدر 19 26

نخل 11 25

نويبع 22 26

طابا 19 25

كاترين 09 20

الطور 21 28

شرم الشيخ 22 29

الغردقة 21 28

مرسى علم 21 28

الفيوم 18 26

بنى سويف 18 26

المنيا 15 26

أسيوط 16 27

سوهاج 16 28

قنا 17 31

الأقصر 18 28

أسوان 19 29

أبوسمبل 18 28

الوادى الجديد 18 27

شلاتين 21 28

ابو رماد 21 28 

حلايب 22 26

رأس حدربة 22 26
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