مفاجأة.. نجم الزمالك يقترب من الأهلي

يسعي نادي أهلي جدة السعودي للتعاقد مع مدافع منتخب مصر بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وذلك لتدعيم صفوف الفريق من أجل المنافسة علي كافة البطولات بالموسم الحالي.







جروس يُخطط لخطف محمود علاء من الزمالك:



يخطط السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق وأهلي جدة الحالي، لضم محمود علاء مدافع الأبيض ومنتخب مصر خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك بعد المستويات الرائعة التي يقدمها اللاعب رفقة فريقه والمنتخب الوطني خلال الفترة الأخيرة.





ويعرف المدرب السويسري الإمكانيات الفنية والبدنية لـ"علاء" جيدًا منذ أن كان مدربًا للزمالك، ويحاول الاستفادة من اللاعب بضمه لفريقه الجديد في الموسم الحالي.





محمود علاء يرحب بالإنتقال للأهلي السعودي:



ورحب محمود علاء بإرتداء قميص النادي الأهلي السعودي خلال الفترة القادمة، وذلك بعدما تلقي عدة اتصالات هاتفية من مسؤولي النادي الأهلاوي لاستطلاع رأيه بالإنتقال لصفوف الفريق في يناير المقبل.



وذكرت تقارير صحفية أن النادي السعودي سوف يقدم عرضًا رسميًا للزمالك لضم اللاعب خلال الأيام القادمة.