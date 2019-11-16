Advertisements
مفاجأة.. نجم الزمالك يقترب من الأهلي
السبت 16/نوفمبر/2019 - 01:28 ص
Advertisements
علاء خليف
Advertisements
يسعي نادي أهلي جدة السعودي للتعاقد مع مدافع منتخب مصر بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وذلك لتدعيم صفوف الفريق من أجل المنافسة علي كافة البطولات بالموسم الحالي.
جروس يُخطط لخطف محمود علاء من الزمالك:
يخطط السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق وأهلي جدة الحالي، لضم محمود علاء مدافع الأبيض ومنتخب مصر خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك بعد المستويات الرائعة التي يقدمها اللاعب رفقة فريقه والمنتخب الوطني خلال الفترة الأخيرة.
ويعرف المدرب السويسري الإمكانيات الفنية والبدنية لـ"علاء" جيدًا منذ أن كان مدربًا للزمالك، ويحاول الاستفادة من اللاعب بضمه لفريقه الجديد في الموسم الحالي.
محمود علاء يرحب بالإنتقال للأهلي السعودي:
ورحب محمود علاء بإرتداء قميص النادي الأهلي السعودي خلال الفترة القادمة، وذلك بعدما تلقي عدة اتصالات هاتفية من مسؤولي النادي الأهلاوي لاستطلاع رأيه بالإنتقال لصفوف الفريق في يناير المقبل.
وذكرت تقارير صحفية أن النادي السعودي سوف يقدم عرضًا رسميًا للزمالك لضم اللاعب خلال الأيام القادمة.
نجم زملكاوي جديد على رادار الأهلي السعودي:
وأشارت تقارير أن محمود علاء ليس اللاعب الزملكاوي الوحيد الذي يسعي نادي أهلي جدة للتعاقد معه خلال الفترة القادمة، ولكن يسعي الأهلي لضم طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض ومنتخب مصر لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الحالي في محاولة للعودة للمسار الصحيح والمنافسة في كافة البطولات.
Advertisements