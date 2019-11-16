Advertisements
Advertisements
Advertisements

مفاجأة.. نجم الزمالك يقترب من الأهلي

السبت 16/نوفمبر/2019 - 01:28 ص
Advertisements
الزمالك
الزمالك
علاء خليف
Advertisements
يسعي نادي أهلي جدة السعودي للتعاقد مع مدافع منتخب مصر بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وذلك لتدعيم صفوف الفريق من أجل المنافسة علي كافة البطولات بالموسم الحالي.


جروس يُخطط لخطف محمود علاء من الزمالك:

يخطط السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق وأهلي جدة الحالي، لضم محمود علاء مدافع الأبيض ومنتخب مصر خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك بعد المستويات الرائعة التي يقدمها اللاعب رفقة فريقه والمنتخب الوطني خلال الفترة الأخيرة.


ويعرف المدرب السويسري الإمكانيات الفنية والبدنية لـ"علاء" جيدًا منذ أن كان مدربًا للزمالك، ويحاول الاستفادة من اللاعب بضمه لفريقه الجديد في الموسم الحالي.


محمود علاء يرحب بالإنتقال للأهلي السعودي:

ورحب محمود علاء بإرتداء قميص النادي الأهلي السعودي خلال الفترة القادمة، وذلك بعدما تلقي عدة اتصالات هاتفية من مسؤولي النادي الأهلاوي لاستطلاع رأيه بالإنتقال لصفوف الفريق في يناير المقبل.

وذكرت تقارير صحفية أن النادي السعودي سوف يقدم عرضًا رسميًا للزمالك لضم اللاعب خلال الأيام القادمة.


نجم زملكاوي جديد على رادار الأهلي السعودي:

وأشارت تقارير أن محمود علاء ليس اللاعب الزملكاوي الوحيد الذي يسعي نادي أهلي جدة للتعاقد معه خلال الفترة القادمة، ولكن يسعي الأهلي لضم طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض ومنتخب مصر لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الحالي في محاولة للعودة للمسار الصحيح والمنافسة في كافة البطولات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمود علاء طارق حامد ومحمود علاء جروس اهلي جدة الزمالك

أخبار تهمك

نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. مشاهدة الملخص والأهداف

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تنفيذ أول توصيات اجتماع واشنطن بشأن سد النهضة (صورة)

منذ حوالي 14 ساعة

أخبار ريال مدريد اليوم: ورطة زيدان وغياب نجم الملكي لفترة طويلة وبيريز يفسد صفقة برشلونة المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

رونالدو يصدم ساري ويوفنتوس بتصريح مثير

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. السعودية تعلن وفاة أحد أفراد العائلة المالكة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل - مفاجأة نجم الزمالك يستقر على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. نجم الزمالك يقترب من الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

تصريحات مثيرة من ميسي عقب الفوز على البرازيل

منذ ساعة و 9 دقيقة

تردد قناة KSA SPORTS HD 1 السعودية الرياضية الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين اليوم

منذ حوالي 12 ساعة

تردد قناة MBC Action إم بي سي أكشن الناقلة مجانا لمباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. بث مباشر

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يغري أحمد فتحي بمليون دولار لخطفه من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حادث مأساوي في شارع طلعت حرب.. وسقوط ضحايا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. تردد قناة إم بي سي أكشن «MBC Action» الناقلة لمباراة الأرجنتين والبرازيل الآن

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يوافق على بقاء صالح جمعة بشرط مفاجئ

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباراة البرازيل ضد الأرجنتين بث مباشر

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. شقيق هيثم أحمد زكي يقلب الطاولة: هذا ما كان يريده قبل وفاته

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الزمالك: سنضم 3 صفقات نارية في هذه الحالة

خطة الزمالك لضم هدف الأهلي

الزمالك يخطط لضم نجم الأهلي في الصيف

الأهلي يخطط لخطف جروس من الزمالك

طارق حامد يقترب من الأهلي السعودي

أهلي جدة يصارع الاتحاد على ضم نجم الزمالك

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:50 م

نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. مشاهدة الملخص والأهداف

عاجل.. حادث مأساوي في شارع طلعت حرب.. وسقوط ضحايا

12:45 ص

عاجل.. رينيه فايلر يوافق على بقاء صالح جمعة بشرط مفاجئ

09:22 م

رونالدو يصدم ساري ويوفنتوس بتصريح مثير

10:04 ص

عاجل.. تردد قناة إم بي سي أكشن «MBC Action» الناقلة لمباراة الأرجنتين والبرازيل الآن

06:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status