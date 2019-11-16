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رامي صبري يشوق جمهوره لحفله المرتقب بموسم الرياض بهذه الصورة

السبت 16/نوفمبر/2019 - 01:59 ص
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بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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نشر المطرب رامى صبري، صورة جديدة له على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمى "إنستجرام"، شوق من خلالها جمهوره بحفله المرتقب بموسم الرياض. 

تحمل الصورة جملة "الرياض قريبًا"، فيما علق صبري، على الصورة قائلًا: "العد التنازلي".

وعلق أحد الجمهور قائلًا :" يابخت الرياض"، وعلق ثاني: "دائمًا فنان ونجم".

يذكر أن رامي صبري، صور من قبل أغنية "مبروك علينا" على طريقة الفيديو كليب مع المخرج فادى حداد، فى بيروت وكانت أول تعاون بينهما.

الجدير بالذكر أن آخر أعماله الطربية هوا ألبوم "فارق معاك"، وتعاون مع مجموعة من الشعراء مثل أمير طعيمة، أحمد علي موسى، تامر حسين، هالة علي، هاني رجب، أما الملحنون فهم عزيز الشافعي، ومديح، شادي حسن، والتوزيع الموسيقى كان من نصيب جلال الحمداوي، وتميم، وطارق توكل، كما قدم صبري عددًا من الألحان بجانب توزيعه للمرة الأولى لأغنيتين هما "وعجبي"، و"فارق معاك".


رامي صبري يشوق جمهوره لحفله المرتقب بموسم الرياض بهذه الصورة
رامي صبري يشوق جمهوره لحفله المرتقب بموسم الرياض بهذه الصورة
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