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5 معلومات مثيرة عن مباراة كوت ديفوار ضد النيجر في تصفيات أمم إفريقيا

السبت 16/نوفمبر/2019 - 01:14 ص
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أرشيفية
أرشيفية
علاء خليف
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تقام اليوم السبت، الموافق 16 نوفمبر لعام 2019 مباراة كوت ديفوار ضد النيجر، ضمن منافسات الجولة الأولي بالمجموعة الحادية عشر من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا (كان 2021)، كما يلتقي في نفس المجموعة منتخب إثيوبيا مع نظيره مدغشقر.


موعد مباراة كوت ديفوار ضد النيجر:

يستهل منتخب ساحل العاج مشواره في تصفيات أمم إفريقيا 2021 بمواجهة منتخب النيجر اليوم السبت 16 / 11 / 2019، وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش".


القنوات الناقلة للمباراة:

يمكن متابعة أحداث مباراة منتخب الأفيال الإيفواري ونظيره المنتخب النيجري، في تمام التاسعة مساءًا عبر قنوات بي إن سبورتس HD القطرية الرياضية، وستكون المباراة مذاعة ايضًا على قناة CANAL + SPORT 2 AFRIQUE، ويمكن متابعة بث مباشر للمباراة من خلال موقعنا "الفجر الرياضي" وروابط البث كورة أونلاين TV.


تاريخ مواجهات كوت ديفوار ضد النيجر:

يتسلح منتخب ساحل العاج بتفوقه التاريخي ضد المنتخب النيجري قبل مباراتهما مساء اليوم في تصفيات أمم إفريقيا 2021، حيث تقابل المنتخبين في 7 مباريات رسمية سابقة، كانت الغلبة لأفيال كوت ديفوار في 6 مباريات، بينما حسم التعادل نتيجة مباراة وحيدة بينهما، ولم يفز منتخب النيجر في أي مباراة.


جمعت المنتخبين 4 مباريات في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، فاز فيها جميعًا منتخب كوت ديفوار، حيث كانت المواجهة الأولي عام 1992 وفاز ذهابًا وإيابًا بنتيجة واحدة (1-0)، أما المواجهة الثانية كانت عام 2000، وفاز في لقاء الذهاب بخماسية نظيفة وكرر انتصاره في لقاء العودة بنتيجة 2-1.


معلومات عن ملعب اللقاء:

تقام مباراة اليوم بين المنتخب الإيفواري وضيفه منتخب النيجر في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، على أرضية ستاد "فيليكس هوفويت بوانيي" وهو من أشهر الملاعب في كوت ديفوار يقع في مدينة "أبيدجان"، ويبلغ طول الملعب 105 متر وعرضه 68 متر، وتبلغ سعته الجماهيرية 35 ألف مشجع، ويعتبر الملعب الرئيسي لفريق آسيك ميموزا حيث يخوض عليه مبارياته وكذلك يستضيف مباريات منتخب الأفيال.


تاريخ مشاركات المنتخبين في أمم إفريقيا:

شارك منتخب كوت ديفوار في بطولة أمم إفريقيا 24 مرة سابقة، وحقق لقب البطولة مرتين طوال تاريخه وذلك في نسختي البطولة 1992، 2015، أما بالنسبة لمنتخب النيجر شارك في البطولة القارية مرتين فقط، عامي 2012، 2013، وودع منافسات البطولة من الدور الأول.
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