"لا يستحق التسامح إلا من يقدره".. هذه رسالة ياسمين الخطيب عبر إنستجرام (صورة)





فيلم "طلعت حرب 2"



نبذة عن ياسمين الخطيب



ياسمين الخطيب وخالد يوسف



نشرت الفنانة التشكيلية والإعلامية ياسمين الخطيب، أحدث صورها، ذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وعلقت الصورة وكتبت "لا يستحق التسامح إلا من يقدره"، أما أصحاب النفوس المليئة بالعلل، ويغريهم التسامح بمزيد من الإيذاء، اليوم العالمي للتسامح"يذكر ان الفنانة ياسمين الخطيب تستعد مؤخراً للبدء في أولي أعمالها السينمائية، الذي أعلنت عنه في وقت سابق عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فسيبوك.حيث تشارك في الفليم بمساندة المخرج مجدي أحمد علي، وتقوم بكتابة السيناريو والحوار الخاص بالفيلم الكاتبة هنزادة فكري.ياسمين الخطيب هي كاتبة وإعلامية لها الكثير من المقالات في الصحف و الجرائد المصرية والعربية، كما قامت بتأليف وكتابة عدة كتب بطريقة ساخرة تناولت فيها بعض مشكلات المرأة في المجتمع.كما قامت ياسمين الخطيب بتقديم برنامج "أخر النهار" علي قناة النهار، وتعرضت لانتقادات لاذعة بسبب ملابسها التي وصفها البعض بأنها غير لائقة ومناسبة للظهور عبر الشاشة كمقدمة للبرنامج.بعد سلسلة من الشائعات حول طبيعة العلاقة التي جمعت بين الإعلامية ياسمين الخطيب والمخرج خالد يوسف، خصوصًا بعد نشرها عدة صورة تجمعهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.وشاركت منشورًا عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فسيبوك تعلن فيها أنها تزوجت بشكل رسمي من المخرج خالد يوسف، ذلك بعد أن كانت أعلنت في وقت سابق عن زواجها، دون توضيح هوية الزوج.