إنتر ميلان يستهدف ضم نجم تشيلسي

يستهدف نادي إنتر ميلان الإيطالي التعاقد مع نجم من نجوم نادي تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

إنتر ميلان يستهدف ضم جيرو

وأكدت تقارير صحفية إيطالية أن نادي إنتر ميلان يستهدف ضم الفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم نادي تشيلسي خلال فترة انتقالات يناير القادمة.





كونتي يطلب ضم جيرو

وأشارت التقارير إلى أن رغبة إنتر ميلان في ضم جيرو جاءت بناءا على طلب من أنطونيو كونتي مدرب الفريق الذي يريد ضم اللاعب في يناير لأنه تدرب معه من قبل.





جيرو يظهر رغبة في مغادرة تشيلسي

وكان أوليفيه جيرو قد أظهر رغبة كبيرة منذ فترة في الرحيل عن صفوف نادي تشيلسي في انتقالات يناير القادمة بسبب قلة مشاركته مع الفريق هذا الموسم.





تشيلسي يوافق على رحيل جيرو

وكشفت صحفية "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن نادي تشيلسي وافق على رحيل الفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم الفريق في يناير القادم.





شرط تشيلسي للموافقة على رحيل جيرو

وأكدت الصحيفة أن هناك شرط وحيد ليوافق نادي تشيلسي على رحيل جيرو عن صفوف الفريق في الشتاء القادم وهو وصول عرض بقيمة 7 مليون يورو من أي نادي يرغب في ضمه.





مشاركات جيرو مع تشيلسي هذا الموسم

وقد شارك أوليفيه جيرو في 6 مباريات فقط حتى الآن مع نادي تشيلسي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد ولم يصنع أي أهداف.