Advertisements
Advertisements
Advertisements

إنتر ميلان يستهدف ضم نجم تشيلسي

السبت 16/نوفمبر/2019 - 01:05 ص
Advertisements
لاعبي_تشيلسي
لاعبي_تشيلسي
حسام مجدي
Advertisements

يستهدف نادي إنتر ميلان الإيطالي التعاقد مع نجم من نجوم نادي تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.


إنتر ميلان يستهدف ضم جيرو

وأكدت تقارير صحفية إيطالية أن نادي إنتر ميلان يستهدف ضم الفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم نادي تشيلسي خلال فترة انتقالات يناير القادمة.


كونتي يطلب ضم جيرو

وأشارت التقارير إلى أن رغبة إنتر ميلان في ضم جيرو جاءت بناءا على طلب من أنطونيو كونتي مدرب الفريق الذي يريد ضم اللاعب في يناير لأنه تدرب معه من قبل.


جيرو يظهر رغبة في مغادرة تشيلسي

وكان أوليفيه جيرو قد أظهر رغبة كبيرة منذ فترة في الرحيل عن صفوف نادي تشيلسي في انتقالات يناير القادمة بسبب قلة مشاركته مع الفريق هذا الموسم.


تشيلسي يوافق على رحيل جيرو

وكشفت صحفية "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن نادي تشيلسي وافق على رحيل الفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم الفريق في يناير القادم.


شرط تشيلسي للموافقة على رحيل جيرو

وأكدت الصحيفة أن هناك شرط وحيد ليوافق نادي تشيلسي على رحيل جيرو عن صفوف الفريق في الشتاء القادم وهو وصول عرض بقيمة 7 مليون يورو من أي نادي يرغب في ضمه.


مشاركات جيرو مع تشيلسي هذا الموسم

وقد شارك أوليفيه جيرو في 6 مباريات فقط حتى الآن مع نادي تشيلسي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد ولم يصنع أي أهداف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

صفقات يناير صفقات انتر ميلان تشيلسي انتر ميلان الدوري الايطالي

أخبار تهمك

تردد قناة KSA SPORTS HD 1 السعودية الرياضية الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين اليوم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - مفاجأة نجم الزمالك يستقر على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. تردد قناة إم بي سي أكشن «MBC Action» الناقلة لمباراة الأرجنتين والبرازيل الآن

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. نجم الزمالك يقترب من الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. السعودية تعلن وفاة أحد أفراد العائلة المالكة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباراة البرازيل ضد الأرجنتين بث مباشر

منذ حوالي 17 ساعة

تردد قناة MBC Action إم بي سي أكشن الناقلة مجانا لمباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. بث مباشر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تنفيذ أول توصيات اجتماع واشنطن بشأن سد النهضة (صورة)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حادث مأساوي في شارع طلعت حرب.. وسقوط ضحايا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

رونالدو يصدم ساري ويوفنتوس بتصريح مثير

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يغري أحمد فتحي بمليون دولار لخطفه من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. شقيق هيثم أحمد زكي يقلب الطاولة: هذا ما كان يريده قبل وفاته

منذ يوم

أسعار الحديد اليوم الجمعة 15-11-2019.. وحراك جديد في سعر طن الحديد

منذ حوالي 17 ساعة

أخبار ريال مدريد اليوم: ورطة زيدان وغياب نجم الملكي لفترة طويلة وبيريز يفسد صفقة برشلونة المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يوافق على بقاء صالح جمعة بشرط مفاجئ

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. مشاهدة الملخص والأهداف

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

نجم تشيلسي يفكر في الرحيل عن الفريق والنادي يكشف موقفه

برشلونة يضع نجم إنتر ميلان على رأس أولوياته

نجم تشيلسي يقترب من الانضمام إلى الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان يستهدف إيكاردي بشكل نهائي

اخبار ريال مدريد| ضربة قوية لزيدان قبل لقاء بيتيس.. بوجبا يخون الملكي.. بيريز يجهز عرضاً خرافياً لضم نجم ليفربول

نشرة أخبار برشلونة اليوم: نجمي البرسا يرحلان في يناير وحلم الصفقة الكبري يتبخر ومفاجأة عن نيمار والكشف عن الصفقة الجديد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:50 م

نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. مشاهدة الملخص والأهداف

عاجل.. حادث مأساوي في شارع طلعت حرب.. وسقوط ضحايا

12:45 ص

عاجل.. رينيه فايلر يوافق على بقاء صالح جمعة بشرط مفاجئ

09:22 م

رونالدو يصدم ساري ويوفنتوس بتصريح مثير

10:04 ص

عاجل.. تردد قناة إم بي سي أكشن «MBC Action» الناقلة لمباراة الأرجنتين والبرازيل الآن

06:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status