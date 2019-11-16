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بعد نجاح "ملطشة القلوب".. مصطفى شوقي يطرح "وحشتوني" (فيديو)

السبت 16/نوفمبر/2019 - 01:01 ص
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بوابة الفجر
نادين أحمد نجدي
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طرح الفنان مصطفى شوقي، أغنيته الجديدة "وحشتوني" وقام بتصويرها فيدو كليب عبر قناة (Free music Naser Mahrous) الرسيمة على "يوتيوب".

حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا رغم نزولها من ساعتين فقط والأغنية من كلمات: نصر محروس وألحان وغناء مصطفى شوقي وتوزيع موسيقي رامي سمير.

كلمات الأغنية
تقول كلمات الأغنية: "وحشتوني.. وحشتوني ووحشتم عينيا.. وحشتوني.. وحشتوني.. وفضّيتوا الدنيا عليا.. وحشتوني.. وحشتوني ووحشتم عينيا.. وحشتوني.. وحشتوني.. وفضّيتوا الدنيا عليا.. لسة فاكر.. وإنتوا جنبي جوا قلبي قريبين.. لسة فاكر.. أيوة فاكر الثانية في بعادكم سنين.. لسة فاكر.. كل حاجة والله دوبني الحنين.. وحشتوني.. وحشتوني ووحشتم عينيا.. وحشتوني.. وحشتوني.. وفضّيتوا الدنيا عليا.. لسه حاسس.. كل لمسة.. كل همسة في حضنكم.. كل حاجة حلوة فيا.. بتبقى حلوة منكم.. نور عيوني.. يا حتة مني.. يا أغلى حاجة بحبكم.. لسه حاسس.. كل لمسة.. كل همسة في حضنكم.. كل حاجة حلوة فيا.. بتبقى حلوة منكم.. نور عيوني.. يا حتة مني.. يا أغلى حاجة بحبكم.. وحشتوني.. وحشتوني ووحشتم عينيا.. وحشتوني.. وحشتوني وفضّيتوا الدنيا عليا".

ملطشة القلوب
وهي الأغنية التي قام بطرحها في البداية وحققت له نجاحاً جبار،أحبها الجمهور كثيراً،وقام بعمل فيدوهات يعبرن فيها عن شدة حبهم لها، مشاهير وجماهير يغنون الأغنية بالفيدو ويتفاعلوا معاها،ويشاركون الفيدوهات عبر السوشيال ميديا.

وكانت هذه الأغنية من كلمات: صابر كمال،الحان : بلال سرور، توزيع أيضاً: رامي سمير.

حققت ملطشة القلوب حتى الآن علي اليوتيوب "6"مليون نسبة مشاهدة،غير المشاهدات التي حققتها على باقي التطبيقات.


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الكلمات المفتاحية

يوتيوب وحشتوني ملطشة القلوب مصطفى شوقي

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