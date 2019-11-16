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مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم السبت 16 / 11 / 2019 بث مباشر

السبت 16/نوفمبر/2019 - 12:56 ص
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جدول مبارايات اليوم
جدول مبارايات اليوم
حسن شحاتة
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تقام بعض المباريات اليوم السبت الموافق 16 / 11 / 2019، ويأتي أبرزها مواجهات المانيا، وهولندا، وكرواتيا في تصفيات أمم أوروبا، لذلك نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم لمشاهدتها فور إنطلاقها.

ويعرض لكم “الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:
مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمم أفريقيا "الجولة الأولى"
مدغشقرx اثيوبيا، تقام المباراة في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات.

كوت ديفوار x النيجر، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمم أوروبا "يورو 2020"
إذربيجان x ويلز، تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 2.

روسيا x بلجيكا، تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 1.

كرواتيا x سلوفاكيا، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 4.

إيرلندا الشمالية x هولندا، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 2.

المانيا x روسيا البيضاء، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 1.

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