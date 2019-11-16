المتأهلين لنهائيات أمم أوروبا 2020 بعد مباريات اليوم

إنتهت يوم أمس الخميس 15 نوفمبر مباريات الجولة قبل الأخيرة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.







وأقيمت اليوم المرحلة قبل الأخيرة في المجموعات الرابعة والسادسة والعاشرة من التصفيات، حيث شهدت إنضمام منتخبين جديدين لركب المتأهلين وهما منتخبي السويد وفنلندا.





بينما بقيت المنافسة علي بطاقتي المجموعة الرابعة للجولة الأخيرة التي ستقام يوم 18 نوفمبر.





بوكي يقود فنلندا للتأهل لأمم وروبا



قاد النجم الفنلندي ومهاجم نادي نورويتش سيتي الإنجليزي "تيمو بوكي" منتخب بلاده للوصول لنهائيات يورو 2020 بالفوز على ضيفه منتخب ليتشنشتاين يثلاثية نظيفة في الجولة التاسعة من المجموعة العاشرة، ليخطف منتخب فنلندا البطاقة الثانية للمجموعة خلف المنتخب الإيطالي المتأهل سلفاً.



وسجل بوكي هدفين من أهداف فريقه الثلاثة، ليرفع رصيده للهدف التاسع طول التصفبات.





وفي إطار نفس المحموعة حقق منتخب إيطاليا المتأهل فوزاً سهلا على مضيفه منتخب البوسنة، بينما فازت اليونان على مضيفتهاأرمينيا بهدف نظيف.





المنتخب السويدي يلحق بركب المتأهلين بأمم أوروبا 2020



ولحق المنتخب السويدي بركب المتأهلين بتفوقه على مضيفه الروماني بهدفين دون رد سجلهما ماركو بيرج و روبين كوايسون.

وخطفت بذلك إيطاليا البطاقة الثانية للمجموعة خلف المنتخب الإسباني الذي أكرم وفادة ضيفه مالطا بسباعية نظيفة، بينما حقق المنتخب النرويجي فوزاُ سهلا على ضيفه جزر فارو برباعية نظيفة.





المجموعة الرابعة .. الحسم يتأجل



حقق المنتخب الدانماركي فوزاً كبيراً على ضيفه جبل طارق بسداسية نظيفة، فيما فاز منتب سويسرا على منتخب جورجيا بهدف نظيف.





وإنحصر الصراع بين الدانمارك (15 نقطة) و سويسرا (14 نقطة) و أيرلندا (12 نقطة)، وستشهد الجولة الأخيرة مباراة هامة بين أيرلندا والدانمارك في العاصمة دبلن، حيث يحتاج المنتخب الأيرلندي للفوز بأي نتيجة للعبور رسمياً، فيما يكفي المنتخب الدانماركي التعادل لضمان الوصول.



بينما يبدو منتخب سويسرا في وضع أفضل، حيث سيواجه منتخب جبل طارق المتواضع في الجولة الأخيرة.





المتأهلون لنهائيات يورو 2020 رسمياً حتى الآن



وتأهل رسمياً حتى الآن 12 منتخباً وهي:





إنجلترا – التشيك – أوكرانيا – إسبانيا – السويد – بولندا – فرنسا – تركيا – بلجيكا – روسيا – إيطاليا – فنلندا.