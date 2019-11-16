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اليوم.. انطلاق مؤتمر الأهرام الأول لصناعة الدواء برعاية رئيس الوزراء

السبت 16/نوفمبر/2019 - 12:51 ص
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مؤسسة الأهرام - أرشيفية
مؤسسة الأهرام - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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تطلق مؤسسة الأهرام، اليوم السبت، فعاليات مؤتمرها السنوي الأول عن الدواء في مصر، بعنوان "تحديات صناعة الدواء" برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالناصر سنجاب نائب رئيس المؤتمر ونائب رئيس جامعة عين شمس، وبحضور الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس التحرير، وبالتعاون مع الشعبة العامة للأدوية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، وغرفة صناعة الدواء، والجمعية المصرية لأبحاث وتصنيع الدواء "فارما"، والمجلس التصديري للمستلزمات الطبية.


ويعد المؤتمر استمرارًا للدور الريادي الذي تقوم به مؤسسة الأهرام منذ أكثر من 144 سنة، في مناقشة وطرح أهم القضايا التي تمس حياة المواطن المصري وتؤثر فيها بشكل مباشر، وإتساقًا مع ما تبذله الدولة المصرية من جهد لتحسين حياة المواطن والرقي بما يحصل عليه من خدمات مختلفة وعلى رأسهم الصحة والتعليم، حرصت مؤسسة الأهرام على إقامة أول مؤتمر متخصص في مجال الصناعات الدوائية في مصر، لتجمع بين أطراف المنظومة سواء من جانب الدولة أو المصنعين، كما يجمع المؤتمر بين الشركات المحلية المصرية والشركات العالمية، لتوفير مناخ يسهم في إيجاد حلول قاطعة تخرج في صورة توصيات ونتائج للمؤتمر.


ويناقش المؤتمر صناعة الدواء، باعتبارها أحد ركائز الأمن القومي المصري، حيث يناقش التحديات التي تواجه الصناعة في مصر، وسبل تطوير الصناعة، وطرق وضمانات نقل التكنولوجيا وتوطينها في مصر، كما يناقش المخاطر المحيطة بصناعة الدواء، والمعوقات التي تواجهها في التشريعات الخاصة بالتسجيل والتسعير والقوانين المنظمة للتصدير واستيراد المادة الخام والضرائب.


وقد أعدت أجندة مدروسة، وشاملة للمؤتمر بعد عقد جلسات تحضيرية ضمت جميع المعنيين بالصناعة وتم استخلاص أفكار ورؤوس موضوعات للعمل عليها وبحثها خلال المؤتمر ، لتنسيق الجهود، وتنظيم العمل لضمان تحقيق اعلى فائدة من المؤتمر، والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ على ارض الواقع مع الجهات المعنية، مؤكدا ان تلك التوصيات التي سيتم إعلانها نهاية مؤتمر الاهرام الأول للدواء سوف تقوم المؤسسة بمتابعتها إعلاميا من خلال التحقيقات الصحفية والاخبار وغير ذلك من الوسائل المتاحة لقوة مؤسسة الاهرام الناعمة من اجل تحقيق الهدف الأكبر وهو تحقيق المعادلة الصعبة، وهى ضمان توفر الدواء في السوق المصرى بإعلى جودة وبأسعار في متناول المرضى، بالأضافة الى زيادة فرص تصدير الدواء للأسواق العالمية، وتوفير المواد الفعالة لصناعة الدواء محليا وتصديرها للخارج.


جدير بالذكر ان مؤتمر الاهرام السنوي الأول للدواء سوف يناقش عدد من الموضوعات الهامة من بينها نظم تسعير الدواء في مصر، والتسجيل، والتصدير، والقدرة التنافسية، والجودة، ومعوقات تصنيع المواد الخام، وعلاقة الدواء بالتأمين الصحى الشامل الجديد، وقدرة تصنيع الأدوية الحيوية والبيولوجية، والتجارب السريرية، والغش الدوائى، وغير ذلك من الموضوعات الهامة؛ حيث يتم طرح تلك الموضوعات ومناقشتها بين جميع الجهات المعنية والقائمين على الصناعة تحت مظلة المؤتمر.
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مؤتمر الأهرام لصناعة الدواء الفجر التامين الشامل الأهرام

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