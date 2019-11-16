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عكاشة يكشف تأثير خطير لقناة الجزيرة القطرية

السبت 16/نوفمبر/2019 - 03:20 ص
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توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
داليا الحسين
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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن القنوات الفضائية العربية تقوم بدور السكين الذي يذبح الأمة ويدمرها، معلقًا: "ما يدور على ساحة الإعلام العربي هو السكين الذي يذبح العرب أنفسهم بيه.. زي الطفل لما تديه لعبة كهرباء وهو جاهل ممكن يكهرب نفسه بيها ده اللي بتعملوا القنوات".

وقال "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إن الدول العربية تدمر بعضهما البعض من خلال القنوات العربية، والكثير من هذه القنوات تدمر مجتمعاتها من خلال تعميق الانقسامات والخلافات بين أبناء الشعب الواحد.

وأضاف: "الجزيرة أول القنوات التي تقوم بهذه الأدوار، وقناة العربي أيضا، موجها حديثه لتلك القنوات قائلًا: هناك فارق بين حرية الرأي والانتقاد والتدمير والإحراق"، معقبًا: "قناة الجزيرة لا تستطيع الوصول إلى السواد الأعظم من الشعب أما أنا يتابعني كل الناس وديه موهبة من عند الله ومعرفش ليه".
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