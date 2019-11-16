نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة جذابة بحفلها الغنائي في دبي (صور)





شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، جمهورها أحدث صورها من خلال حفلها الغنائي الأخير، ذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "instagram".





وعلقت على مجموعة صورها وكتبت "أنا في غاية السعادة للمشاركة في الاحتفال بالذكرى لـ" رويال ميراج دبي" كانت حقيقة ليلة رائعة.

"الحب زي الوتر"



حفل نانسي عجرم في "قبرص"



نانسي عجرم تدعم رامي جمال



ظهرت نانسي عجرم في الحفل بصور رائعة وفستان مميز ذو لون أصفر جذب الأنظار إليها، وتصفيف الشعر ويفي ناعم، وماكياج برونزي مميز زاد من جمالها.سجل معجبيها وجمهورها الإعجاب على الصورة ومنهم من كتب "يجنن عليك"، وآخر كتب "أحلي نانسي"، وكتب معجب اخر "الملكة"، فيما علق شخص من جمهورها قائلاً "ست الكل".قدمت الفنانة نانسي عجرم مؤخراً أحدث أعمالها الفنية وهو أغنية "الحب زي الوتر" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وحققت نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة مرتفعة على موقع اليوتيوب أعلي نسبة مشاهدة.أغنية "الحب زي الوتر" من تلحين الملحن المصري وليد سعد، ومن كلمات الشاعر محمد رفاعي وتوزيع أحمد إبراهيم، تم إخراج الفيديو كليب بواسطة المخرجة ليلى كنعان.علي صعيد أخر تستعد الفنانة نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي ضخم في مدينة قبرص، تقدم من خلاله مجموعة من أجمل أغانيها بين الماضي والحاضر، والتي تميزت بها طوال مشوارها الفني.حيث يقام الحفل في فندق "كراتوس" في وسط العاصمة القبرصية، ذلك يوم الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري، في خطة مكثفة لها بعدة دول مختلفة لإقامة حفلات غنائية في ختام حفلات الصيف.في سياق آخر قامت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بدعم المطرب والملحن المصري رامي جمال في أزمته الصحية الأخيرة التي أعلن عنها عبر صفحته الشخصية بموقع instagram، ذلك بعد إصابته بمرض البهاق.ذلك بعد تعرض "جمال" لمواقف سخيفة نتيجة لعدم معرفة البعض بطبيعة مرضه، فهناك من كان يخشى من مصافحته باليد خوفاً من العدوى، وآخرين نصحوه بالعبد عن الفن والبحث عن وظيفة أخرى خوفا من عدم تقبل الجمهور له، الأمر الذي يسبب له إحراج، فقام عددا من الفنانين بدعمه وكانت أبرزهم نانسي عجرم.