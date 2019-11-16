"الأرصاد" تزف بشرى سارة للمواطنين (فيديو)

علق الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال هيئة الأرصاد الجوية، على سخرية البعض من هيئة الأرصاد الجوية على السوشيال ميديا، قائلًا: "ياريت الناس تسمع كلامنا وتعرف إحنا بنقول إيه".



وأضاف "صابر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الجمعة، أن حديثهم علمي ومحدد وواضح، متابعًا: "إحنا قولنا الأمطار قد تصل للقاهرة"، لافتًا إلى أن هناك على الإسكندرية ودمنهور.



وأشار إلى أن درجة الحرارة انخفضت بمعدل 5 درجات اليوم، من 31 درجة إلى 26 درجة، معلقًا: "لما قولنا هتنخفض مش معناه إننا هنكون في ثلاجة"، لافتًا إلى أن منخفض البحر المتوسط غادر البلاد، وقد تصل الأمطار الخفيفة على القاهرة، مضيفًا أن الأمطار ستنتهي من على سلاسل جبال البحر الأحمر نهائيًا يوم الأحد؛ لأن منخفض السودان ينخفض تدريجيًا، وتستقر الأحوال الجوية.

