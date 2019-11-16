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إيبارشية سوهاج تختتم نهضة القديس مارجرجس (صور)

السبت 16/نوفمبر/2019 - 01:28 ص
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جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
ماريان ناجى
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اختتمت الجمعة، النهضة الروحية التي تقيمها إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، بمناسبة تذكار القديس والشهيد العظيم مارجرجس، وذلك تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا باسليوس مطران الإيبارشية.

وفي السياق، ترأس الأنبا يوسف أبو الخير، المطران الفخري لإيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، مع صاحب السيادة جورج شيحان، مطران الموارنة في مصر والسودان، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي بكنيسة مارجرجس للأقباط الكاثوليك بالشورانية، وشاركهما في صلاة القداس الإلهي الأب باخوم عويضة الفرنسيسكاني، والأب أشرف عيسي الفرنسيسكاني.

بدأت فعاليات اليوم بدورة الشهيد مار جرجس بالشوارع المحيطة بالكنيسة، أعقبها صلاة الذبيحة الإلهية، حيث أعطي المطران جورج شيحان الكلمة الروحية، ثم اختتم القداس الإلهي بالبركة الرسولية.

كما زار الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك كنيسة السيدة العذراء ومارجرجس بعزبة جورج متي التابعة إلي محافظة الشرقية، حيث إحتفل معهم بالقداس الإلهي مع الأب أرسانيوس حنين راعي الكنيسة والشماس الإنجيلي جورج لورانس، وبمشاركة أيضاَ الأب أغاثون خير وكيل المطرانية.

وألقى الأنبا دانيال العظة شاكراَ الله من أجل هذه الرعية البسيطة والتي أخذ منها تعزية كبيرةثم إختتم اليوم وشكر نيافتة جميع المؤمنين قائلاَ لهم "أنتم جسد المسيح الحي "
إيبارشية سوهاج تختتم نهضة القديس مارجرجس (صور)
إيبارشية سوهاج تختتم نهضة القديس مارجرجس (صور)
إيبارشية سوهاج تختتم نهضة القديس مارجرجس (صور)
إيبارشية سوهاج تختتم نهضة القديس مارجرجس (صور)
إيبارشية سوهاج تختتم نهضة القديس مارجرجس (صور)
إيبارشية سوهاج تختتم نهضة القديس مارجرجس (صور)
إيبارشية سوهاج تختتم نهضة القديس مارجرجس (صور)
إيبارشية سوهاج تختتم نهضة القديس مارجرجس (صور)
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الكلمات المفتاحية

ايبارشية سوهاج الكاثوليك الأقباط إيبارشية الإسماعيلية

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