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راغب علامة: لبنان في حاجة لرجل قوي مثل محمد بن سلمان

السبت 16/نوفمبر/2019 - 02:03 ص
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راغب علامة
راغب علامة
هدى عبدالرازق
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قال المطرب راغب علامة، إن ما تشهده المملكة العربية السعودية حلم، معلقا: "نحن عند الشعب الذي نحبه"، لافتًا إلى أن الشعب السعودي يشعر بفرحة كبيرة بسبب التغير الذي تشهده بلاده في ظل القيادة الحكيمة الموجودة.

وأضاف "علامة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "الشعب السعودي كله مرتاح، والقرارات التي تم اتخاذها حكيمة"، مشيرًا إلى أن السعودية أصبحت عاصمة للفن، والثقافة، والسياحة.

وأشار الفنان اللبناني، إلى أنه بمشاركته في موسم الرياض يكون قد وضع الأزمة اللبنانية أمام الإدارة السعودية، واصفا من يهاجموه بسبب ظهوره في حفل فني ولبنان تشهد حراك الآن بـ"النفايات البشرية"، الذين لا ينشغلون إلا بالهجوم والانتقاد.

وعن الوضع اللبناني، قال إنه لم يكن هناك أسوء وأكثر فسادا من الإدارات السابقة، متمنيا أن يحدث في لبنان مثلما حدث في السعودية، ويتم وضع الفاسدين في السجون، معلقا: "نحن في حاجة في لبنان لشخص مثل محمد بن سلمان".

من جانبه، تمنى الإعلامي عمرو أديب، للفنان راغب علامة، السلامة والاستقرار للبنان، والتوفيق له، و "علامة"، ضاحكا: "ليه تتمنى.. خدوني معاكم".
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محمد بن سلمان لبنان عمرو أديب راغب علامة توك شو السعودية أخبار

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