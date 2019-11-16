"التأمين الصحي" يزف بشرى سارة لأهالي بورسعيد

علقت الدكتورة رضوى إمام، مدير وحدة التوعية بمشروع التأمين الصحي الشامل، على مبادرة صرف علاج وأقلام أنسولين مجانًا لأهالي بورسعيد، قائلة إن 14 نوفمبر هو اليوم العالمي لمرض السكر.



وأضافت "إمام"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الجمعة، أنهم قرروا أن الاحتفال بهذا اليوم في مستشفى الزهور ببورسعيد؛ عن طريق مبادرة لمرضى السكر في بورسعيد.



وأوضحت مدير وحدة التوعية بمشروع التأمين الصحي الشامل، أنهم ناشدوا المواطنين بالتوجه للمستشفى من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساحة الرابعة عصرًا؛ لفحصهم بشكل مجاني، وعمل عينة سكر عشوائية، وإذا ثبتت إصابة أي مواطن سيحصل على علاج وقلم أنسولين مجانًا، متابعة: "نعمل على المحافظة على صحة المواطنين".

