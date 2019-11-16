منى الشاذلي تكشف تفاصيل حدث فضائي عظيم (فيديو)

تحدثت الإعلامية منى الشاذلي، عن مركبتين فضائيتين تم إطلاقهما في عام 1977، بهدف الخروج من النظام الشمسي، وفقا لما نشرته مجله "نيتشر"، وهي أكبر منبر لعلوم الفلك، مشيرة إلى أن المركبتين يسبحان في الفضاء منذ 42 عاما ببطاريات نووية حتى يطول عمرهما في الفضاء، ولا تنتهي الطاقة منهما.



وأضافت "الشاذلي"، خلال نقديمها برنامج "معكم"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الجمعة، أنه عام 2012 تم خروج المركبة الأولى من النظام الشمسي، وهو حدث كبير لعلماء الفلك، وخرجت المركبة الثانية عام 2018.



وأضافت الإعلامية، أن المركبتين محميتان بأنظمة حرارية متناهية الدقة حتى لا تتأثرا بالحرارة والبرودة، وأرسلا رسائل وإشارات للأرض، مشيرة إلى أن الإشكالية التي ستواجه العلماء فيما بعد هي ابتعاد المركبتين لمسافة ضوئية كبيرة جدا، مما يصعب بعد فترة استقبال رسائل وإشارات منهما.

