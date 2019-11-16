عمرو مصطفى يوجه رسالة خاصة إلى تركي آل الشيخ من موسم الرياض

قال المطرب عمرو مصطفى، إن يلحن منذ 20 عامًا، ويحتفل بصدور أبومه "لعبت مع الأسد"، معربا عن تقديره للمستشار تركي آل الشيخ لدعمه له، حيث أن كلمات الألبوم كله من تأليفه، معلقا: "شكرًا للمستشار تركي آل الشيخ".



وأضاف "مصطفى"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن العالم كله في الرياض، لافتا إلى أنه لحن نحو 1000 أغنية، ومن أشهر أغنياته "العالم الله"، و"يتعلموا"، مشيرًا إلى أن ألبومه الجديد من رؤية "آل الشيخ".



وأشار الفنان والملحن، إلى أنه يرى في موسم الرياض ثقافة، وفن، وسياحة، مضيفًا: "أنا جالي رسالة قبل االحفلة أني أولعها.. وأنا هولعها"، لافتا إلى أنه سيلحن لأصدقائه فقط مثل عمرو دياب، ومحمد حماقي.

