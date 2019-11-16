Advertisements
Advertisements
Advertisements

عمرو مصطفى يوجه رسالة خاصة إلى تركي آل الشيخ من موسم الرياض

السبت 16/نوفمبر/2019 - 02:35 ص
Advertisements
عمرو مصطفى مع عمرو أديب
عمرو مصطفى مع عمرو أديب
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال المطرب عمرو مصطفى، إن يلحن منذ 20 عامًا، ويحتفل بصدور أبومه "لعبت مع الأسد"، معربا عن تقديره للمستشار تركي آل الشيخ لدعمه له، حيث أن كلمات الألبوم كله من تأليفه، معلقا: "شكرًا للمستشار تركي آل الشيخ".

وأضاف "مصطفى"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن العالم كله في الرياض، لافتا إلى أنه لحن نحو 1000 أغنية، ومن أشهر أغنياته "العالم الله"، و"يتعلموا"، مشيرًا إلى أن ألبومه الجديد من رؤية "آل الشيخ".

وأشار الفنان والملحن، إلى أنه يرى في موسم الرياض ثقافة، وفن، وسياحة، مضيفًا: "أنا جالي رسالة قبل االحفلة أني أولعها.. وأنا هولعها"، لافتا إلى أنه سيلحن لأصدقائه فقط مثل عمرو دياب، ومحمد حماقي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موسم الرياض عمرو مصطفى عمرو أديب توك شو تركي آل الشيخ أخبار

أخبار تهمك

تردد قناة KSA SPORTS HD 1 السعودية الرياضية الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين اليوم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. السعودية تعلن وفاة أحد أفراد العائلة المالكة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

أخبار ريال مدريد اليوم: ورطة زيدان وغياب نجم الملكي لفترة طويلة وبيريز يفسد صفقة برشلونة المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. نجم الزمالك يقترب من الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

مفاجأة.. شقيق هيثم أحمد زكي يقلب الطاولة: هذا ما كان يريده قبل وفاته

منذ يوم

عاجل.. رينيه فايلر يوافق على بقاء صالح جمعة بشرط مفاجئ

منذ حوالي 5 ساعات

تردد قناة MBC Action إم بي سي أكشن الناقلة مجانا لمباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. بث مباشر

منذ حوالي 8 ساعات

أسعار الحديد اليوم الجمعة 15-11-2019.. وحراك جديد في سعر طن الحديد

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تنفيذ أول توصيات اجتماع واشنطن بشأن سد النهضة (صورة)

منذ حوالي 14 ساعة

نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. مشاهدة الملخص والأهداف

منذ حوالي 5 ساعات

رونالدو يصدم ساري ويوفنتوس بتصريح مثير

منذ حوالي 17 ساعة

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباراة البرازيل ضد الأرجنتين بث مباشر

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يغري أحمد فتحي بمليون دولار لخطفه من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تردد قناة إم بي سي أكشن «MBC Action» الناقلة لمباراة الأرجنتين والبرازيل الآن

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. حادث مأساوي في شارع طلعت حرب.. وسقوط ضحايا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل - مفاجأة نجم الزمالك يستقر على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة غنائية قريبا بالتعاون مع حماقي وعمرو مصطفى

عمرو أديب مشيدًا بـ موسم الرياض: كرنفال مبهر (فيديو)

راغب علامة يوجه رسالة شكر للمستشار تركي آل الشيخ

عمرو دياب يهنئ عمرو مصطفى على نجاح ألبوم "لعبت مع الأسد" (فيديو وصورة)

تركي آل الشيخ لمدير أعمال "حماقي": "بتشجع الأهلي.. يبقى هزعل منك" (فيديو)

"أديب" يعرض تسريب صوتي لـ تركي آل الشيخ على الهواء

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:50 م

نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. مشاهدة الملخص والأهداف

عاجل.. حادث مأساوي في شارع طلعت حرب.. وسقوط ضحايا

12:45 ص

عاجل.. رينيه فايلر يوافق على بقاء صالح جمعة بشرط مفاجئ

09:22 م

رونالدو يصدم ساري ويوفنتوس بتصريح مثير

10:04 ص

عاجل.. تردد قناة إم بي سي أكشن «MBC Action» الناقلة لمباراة الأرجنتين والبرازيل الآن

06:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status