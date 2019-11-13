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نجل رئيس الزمالك يهدد صفقة الأهلي الجديدة بالفشل

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 01:56 ص
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الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
الفجر الرياضي
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يرغب مسؤولو نادي الزمالك في التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق افيس البرتغالي وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير وعودته مرة أخرى إلى جدران القلعة البيضاء.


وكان كهربا قد رحل عن صفوف نادي الزمالك في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية بعد مشاكل مع مرتضى منصور رئيس النادي وعدم رغبته في تجديد عقده مع الفريق.


ويسعى احمد مرتضى منصور نجل رئيس نادي الزمالك لعودة كهربا مرة أخرى، حيث تواصل منذ أيام قليلة مع اللاعب مؤكدا له أن أبواب نادي الزمالك مفتوحة أمامه من أجل عودته مرة أخرى إلى الفريق، وان الإدارة مستعدة لدفع الشرط الجزائي في عقده مع النادي البرتغالي.


وينتظر كهربا تحرك مسئولي النادي الأهلي من أجل ضمه خلال الميركاتو الشتوي المقبل من فريق افيس البرتغالي، وأشارت بعض المصادر القريبة من اللاعب أن هناك اتفاق بين اللاعب وبعض المسئولين داخل النادي الاهلي.


وشارك اللاعب الدولي المصري مع فريقه البرتغالي هذا الموسم خلال 5 مباريات في بطولة الدوري البرتغالي، ونجح في إحراز هدف وحيد فقط منذ بداية الموسم.


ويحتل فريق افيس البرتغالي في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط فقط، وهذا ما جعل موقف كهربا صعب من المشاركة بعد البداية السيئة للفريق ورحيل مدرب الفريق الذي بدأ الموسم وتعاقد مع كهربا.
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