Advertisements
Advertisements
Advertisements

الكوميديان الشهير ريكي جارفيس يعود لتقديم حفل جوائز جولدن جلوب "للمرة الأخيرة"

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 01:43 ص
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

رجع الممثل الفكاهي البريطاني ريكي جارفيس، عن تعهده بعدم تقديم الحفل السنوي لجوائز جولدن جلوب.

وباختياره هذا يكون الحفل الخامس، له في مسيرته.

وأثار جارفيس (58 عاما) انقساما في الآراء حوله كمقدم للحفل. فعلى الرغم من أنه كان يوجه انتقادات لاذعة لنجوم هوليوود، فقد ساعد على زيادة نسب مشاهدة الحفل على التلفزيون.

وقال جارفيس يوم الثلاثاء معلنا عودته لتقديم الدورة السابعة والسبعين من الجوائز التي تكرم أعمال السينما والتلفزيون ”مرة أخرى قدموا لي عرضا لا أستطيع رفضه“.

وأضاف ”لكن هذه آخر مرة أقوم فيها بذلك مما قد يجعلها ليلة ممتعة“.

وكانت أول مرة قدم فيها جارفيس، المعروف بكتابة المسلسل الفكاهي ”المكتب“ (ذا أوفيس) والذي فاز بثلاث جوائز جولدن جلوب، حفل الجوائز في 2010.

وفجر حالة من الغضب في المرة الثانية له بعدها بعام عندما أهان منظمي الحفل بنكات عن تلقي رشا وبانتقاده الساخر لفيلم ”السائح“ (ذا توريست) من بطولة الممثل جوني ديب والممثلة أنجلينا جولي الذي كان على قائمة الأفلام المرشحة والذي قوبل باستهجان من النقاد.

وقال رئيس رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود التي تنظم الحفل آنذاك إن جارفيس لن يعود لتقديم الحفل.

وقال بول تيليدجي، رئيس شبكة (إن.بي.سي.) الترفيهية التي تبث الحفل، إن عودة جارفيس يوم الخامس من يناير كانون الثاني يعني أن المشاهدين سيكونون على موعد مع ”أمسية غير متوقعة“.

وقال ”هناك دوما شحنة كهربائية في الهواء عندما يصعد ريكي على مسرح الجلوب... نتحرق شوقا لنرى ما في جعبته“.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير شهير الفنان الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. البرلمان يكشف مفاجأة تنتظر المصريين أول ديسمبر المقبل

منذ حوالي 11 ساعة

مرتضى منصور يتخذ قراراً هامًا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - رونالدو يتخذ قرارًا ناريًا ويحسم مصيره مع يوفنتوس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حريق هائل بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة

منذ أقل من ساعتين

قرار ناري.. الزمالك يصفع الأهلي في صفقة "كهربا"

منذ حوالي 8 ساعات

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - أول رد ناري من مرتضى منصور على الأزمة الأخيرة

منذ حوالي 9 ساعات

مانشستر سيتي يتعاقد مع 3 صفقات نارية بعد السقوط أمام ليفربول

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل حمدي فتحي بعد الإصابة الصادمة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجأة فنان شهير يعلن عودته للتمثيل بعد غيابه سنوات

منذ أقل من ساعتين

أزمة عنيفة تضرب عائلة مرتضى منصور في الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

تردد قناة الزمالك الجديدة Zamalek Channel.. مرتضي منصور يعلن موعد انطلاقها

منذ ساعتين و 33 دقيقة

فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يعثر على "بديل" حمدي فتحي في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

ورطة جديدة لمرتضي منصور تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. وجماهير الزمالك تُهاجمه

منذ حوالي 9 ساعات

صدمة في مدة غياب نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:05 م

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

قرار ناري.. الزمالك يصفع الأهلي في صفقة "كهربا"

05:35 م

عاجل - أول رد ناري من مرتضى منصور على الأزمة الأخيرة

05:24 م

فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

02:23 م

عاجل.. مفاجأة فنان شهير يعلن عودته للتمثيل بعد غيابه سنوات

12:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status