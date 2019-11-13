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مفاجأة.. باريس سان جيرمان يخطط لخطف نجم برشلونة

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 01:37 ص
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جريزمان وميسي
جريزمان وميسي
علاء خليف
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يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للدخول في مفاوضات لحسم صفقة نارية خلال الفترة المقبلة، لتعويض الرحيل المحتمل لنجم الفريق الفرنسي كيليان مبابي، والذي يسعي نادي ريال مدريد للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويرغب نادي ريال مدريد الاسباني برئاسة فلورنتينو بيريز للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي لتدعيم صفوف النادي الملكي، خلال فترة الانتقالات القادمة، خاصة وأن اللاعب كان ضمن أهداف الريال خلال الصيف الماضي، ولكن إدارة باريس رفضت التفريط في اللاعب وتمسكت بإستمراره بالموسم الحالي.

ويعول ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على كيليان مبابي لقيادة الفريق الفرنسي للمنافسة على لقب بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

جريزمان بديل مبابي في باريس سان جيرمان:

ويسعي نادي باريس سان جيرمان للتعاقد مع صفقة قوية خلال فترة الانتقالات المقبلة لتعويض رحيل "مبابي"، ووفقًا لموقع "فور فور تو" الإنجليزي أن إدارة باريس ترغب في التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب برشلونة الاسباني، لتدعيم صفوف الفريق حال رحيل لاعبه الشاب.

ويرغب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في استغلال توتر علاقة جريزمان مع نجوم برشلونة وخاصة ليونيل ميسي في الفترة الحالية، وتفكيره في الرحيل عن النادي الكتالوني، لمحاولة التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

ويعاني "جريزمان" من تجاهل نجوم برشلونة له خلال الفترة الماضية، ومنذ إنتقاله لصفوف الفريق قادمًا من أتليتكو مدريد، حيث يتجاهل اللاعبون التمرير له، ولا يتعاون معه ميسي وظهر ذلك في عدة مباريات، مما قد يدفع اللاعب للتفكير في الرحيل خلال الفترة القادمة.

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ريال مدريد جريزمان وميسي جريزمان برشلونة باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي الدوري الإسباني

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