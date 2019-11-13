Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد "الفوطة المسحورة في مرمى منتخب غانا".. خالد الجندي يفجر مفاجأة عن السحر (فيديو)

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 01:45 ص
Advertisements
خالد الجندي
خالد الجندي
أمنية فوزي
Advertisements
علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على "الفوطة المسحورة" داخل مرمى منتخب غانا في مباراته مع المنتخب المصري، قائلًا: "الإيمان بالغيب تحول إلى حالة تهريج عند البعض".

وتابع "الجندي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الثلاثاء: "يعبثون بالغيب، ويهرجون بالغيب، ويلهون بالغيب، البعض لا يؤمن بالغيب إيمانًا حقيقيًا"، لافتًا إلى أن الإيمان بالسحر هو إيمان بشيء كان موجودًا، ولكن الله أحال بيننا وبين السحر وكل هذه الشرور، مؤكدًا أن من يؤمن بتأثير السحر رغم القرآن الكريم يكون قد أخطأ، ويكون غير مؤمن بجدوى الآيات القرآنية.

واستكمل: "الله سبحانه وتعالى يعلمنا حسن التوكل على الله، والسحر تخاريف لا نهاية لها"، لافتًا إلى أن النبي، صلى الله عليه وسلم، كان آخر من تعرض للسحر، ونزلت بعدها سورتي الفلق والناس ليبطل السحر إلى يوم القيامة، مؤكدًا أن السحر بطل ولم يعد متواجدًا حاليًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتخب غانا خالد الجندي توك شو الفوطة المسحورة السحر أخبار

أخبار تهمك

ورطة جديدة لمرتضي منصور تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. وجماهير الزمالك تُهاجمه

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مفاجأة فنان شهير يعلن عودته للتمثيل بعد غيابه سنوات

منذ أقل من ساعتين

مرتضى منصور يتخذ قراراً هامًا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. البرلمان يكشف مفاجأة تنتظر المصريين أول ديسمبر المقبل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - أول رد ناري من مرتضى منصور على الأزمة الأخيرة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - رونالدو يتخذ قرارًا ناريًا ويحسم مصيره مع يوفنتوس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل حمدي فتحي بعد الإصابة الصادمة

منذ حوالي 7 ساعات

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مصرع طالبة بعد سقوطها من قطار "طنطا – كفر الزيات".. تعرف على السبب

منذ 13 دقيقة

مانشستر سيتي يتعاقد مع 3 صفقات نارية بعد السقوط أمام ليفربول

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حريق هائل بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة

منذ أقل من ساعتين

تردد قناة الزمالك الجديدة Zamalek Channel.. مرتضي منصور يعلن موعد انطلاقها

منذ ساعتين و 38 دقيقة

قرار ناري.. الزمالك يصفع الأهلي في صفقة "كهربا"

منذ حوالي 9 ساعات

صدمة في مدة غياب نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة عنيفة تضرب عائلة مرتضى منصور في الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

تفسير الشعراوي للآية 132 من سورة الأعراف

خطيب الحرم المكي يحذّر من قنوات السحر والشعوذة والكهنة والسحرة والدجالين

كيف يخدعك السحرة والمشعوذين بمعرفة الكثير عن حياتك الشخصية

هبة عوف: مس الشيطان موجود.. والنبى محمد تعرض للسحر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:05 م

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

قرار ناري.. الزمالك يصفع الأهلي في صفقة "كهربا"

05:35 م

عاجل - أول رد ناري من مرتضى منصور على الأزمة الأخيرة

05:24 م

فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

02:23 م

عاجل.. مفاجأة فنان شهير يعلن عودته للتمثيل بعد غيابه سنوات

12:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status