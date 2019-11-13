بعد "الفوطة المسحورة في مرمى منتخب غانا".. خالد الجندي يفجر مفاجأة عن السحر (فيديو)

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على "الفوطة المسحورة" داخل مرمى منتخب غانا في مباراته مع المنتخب المصري، قائلًا: "الإيمان بالغيب تحول إلى حالة تهريج عند البعض".



وتابع "الجندي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الثلاثاء: "يعبثون بالغيب، ويهرجون بالغيب، ويلهون بالغيب، البعض لا يؤمن بالغيب إيمانًا حقيقيًا"، لافتًا إلى أن الإيمان بالسحر هو إيمان بشيء كان موجودًا، ولكن الله أحال بيننا وبين السحر وكل هذه الشرور، مؤكدًا أن من يؤمن بتأثير السحر رغم القرآن الكريم يكون قد أخطأ، ويكون غير مؤمن بجدوى الآيات القرآنية.



واستكمل: "الله سبحانه وتعالى يعلمنا حسن التوكل على الله، والسحر تخاريف لا نهاية لها"، لافتًا إلى أن النبي، صلى الله عليه وسلم، كان آخر من تعرض للسحر، ونزلت بعدها سورتي الفلق والناس ليبطل السحر إلى يوم القيامة، مؤكدًا أن السحر بطل ولم يعد متواجدًا حاليًا.

