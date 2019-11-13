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صدمة جديدة لبرشلونة قبل موقعة دورتموند بدوري الأبطال

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 01:23 ص
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فريق برشلونة
فريق برشلونة
احمد عصام
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أعلن مسؤولو نادي برشلونة الإسباني، عن غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم، عن مباريات الفريق المقبلة بسبب تعرضه للإصابة.

وأوضحت تقارير صحفية، أن الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط البلوجرانا، تعرض لإصابة قوية رفقة تدريبات بلاده استعداداً لمواجهة سلوفاكيا، بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية يورو 2020.

ويعود راكيتيتش لصفوف فريقه، خلال الساعات المقبلة للخضوع للكشف الطبي، إلا أنه لن يتواجد مع الفريق الكتالوني، في مباراته الودية الأربعاء المقبل.

ويعيش راكيتيتش، أسوأ فتراته الكروية مع برشلونة، حيث غاب عن أغلب مباريات الموسم وابتعد عن التشكيل الأساسي، لصالح فرينك دي يونج الوافد الجديد بالانتقالات الصيفية الماضية.

وألمح الكرواتي راكيتيتش، إلى إمكانية الرحيل عن ملعب كامب نو بالانتقالات الشتوية المقبلة، بحثا عن فرصة المشاركات حتى لايفقد مكانه بتشكيل منتخب بلاده.

وأكد راكيتيتش في تصريحات سابقة، أنه سيعقد جلسة مع إدارة ناديه خلال الفترة المقبلة، لبحث موقفه وإتخاذ القرار النهائي بشأن رحيله.

ويستعد نادي برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره بروسيا دورتموند في إياب الجولة الخامسة من دوري المجموعات بدوري أبطال أوربا الأربعاء الموافق 27-11-2019. 
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