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تعرف على عدد مشاهدات "قدام مرايتها" لعمرو دياب (فيديو)

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 01:16 ص
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بوابة الفجر
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حققت أغنية "قدام مرايتها" لـ"الهضبة" عمرو دياب "، أكثر من2,320,637 وذلك بعد أن طرحها من خلال قناته الرسمية، في 5 نوفمبر الجاري.

ولاقت الأغنية قبولا كبيرا لدى جمهور عمرو دياب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أغنية "قدام مرايتها" من ألبوم "أنا غير"، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، والتوزيع الموسيقي لطارق مرزوق.



أغاني ألبوم "أنا غير" لعمرو دياب
صدر من ألبوم "أنا غير" سبع أغانٍ حتى الآن، هم "بحبه"، و"أنا غير"، وتحيرك"، و"متغير"، و"يوم تلات"، و"أول يوم في البعد"، والأغنية الأخيرة "قدام مرايتها"، وما زال الجمهور ينتظر طرح باقي أغاني الألبوم.

الهضبة الأكثر بحثًا بعد حفله بالرياض
تصدر عمرو دياب "تريند" الأكثر بحثًا، عبر محرك البحث "جوجل" بالسعودية، منذ أيام، وذلك بعد أن أحيا حفلًا كبيرًا، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي.

وشهد الحفل حضورًا كبيرًا لجمهور "الهضبة" بالمملكة العربية السعودية، وكان قد بدأ الحفل بأغنية "يا ساحر" من كلمات الشاعر أمين بهجت قمر.


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