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مرتضى منصور يكشف عن خطة برامج قناة الزمالك (فيديو)

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 12:52 ص
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مرتضي منصور
مرتضي منصور
السيد علي
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كشف مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن خريطة برامج قناة الزمالك، المتوقع إنطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة، كمنصة إعلامية للقلعة البيضاء.

وقال مرتضي منصور في تصريحات سابقة مع الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك الأسبق، أن القناة ستحتوي على العديد من البرامج القوية، والتي ستحظي ينسب مشاهدات هي الأعلي في تاريخ الإعلام على حد وصفه. 

ومن المقرر أن يكون تردد قناة الزمالك على قمر "نايل سات" هو 11449 ، أفقي - 27500 - 5/6 .

وستحتوي القناة علي 5 برامج رئيسية كما يلي:  توك شو رئيسي، وبرنامج ألعاب أخرى، وبرنامج ناشئين، وبرنامج أخبار، وبرنامج صباحي، بالإضافة إلي بعض الفقرات الأخري والتي تبث إنجازات النادي وخطط تطويرهن والتعريف بقطاعاته، والتأـكيد على مبادئ النادي خلال فقرات يتم بثها في أوقات أخري عبر الشاشة البيضاء

تعرف على موعد إنطلاق قناة الزمالك 

وأكد مرتضي منصور في تصريحاته : "أن الإنطلاق الرسمي لقناة القلعة البيضاء، ستكون يوم 16 نوفمبر الجاري، وإنطلاق البث التجريبي للقناة، مضيفًا أنه تم التنسيق الكامل مع إعلام المصريين علي كافة البنود الخاصة بإنطلاق القناة لعشاق نادي الزمالك".

وأضاف منصور :" أن القناة ستضم كوكبة من الإعلاميين والصحفيين من الوسط الرياضي المصري، وستعمل علي نبذ التعصب الرياضي، وهو هدفها الرئيسي، من خلال الخطة البرامجية للقناة فور إنطلاقها وسيكون هناك استوديو تحليلي لمباريات الدوري بمشاركة كبار المحللين في مصر والوطن العربي".


مرتضي منصور يكشف عن مدير تحرير قناة الزمالك (فيديو)

وأعلن منصور عن إسم مدير تحرير القناة، حيث قال إنه تم اختيار الناقد الرياضى الكبير فتحي سند مديراً للبرامج في قناة النادي.

وإختتم منصور حديثه أنه، سيبدأ فى ملف الاستاد مباشرة عقب الانتهاء من ملف القناة، مشدداً أن إدارة الزمالك حاليا تدرس العديد من العروض بشأن ملف استاد الزمالك بالسادس من أكتوبر.

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