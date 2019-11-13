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سلوى عثمان تكشف مفاجأة بشأن سر امتناعها عن الإنجاب (فيديو)

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 12:59 ص
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بوابة الفجر
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كشفت الفنانة سلوى عثمان، مفاجأة بشأن سر امتناعها عن الإنجاب، موضحة أن قرارها هذا كان بسبب ظروف معينة. 

وأكدت خلال لقائها ببرنامج "الستات ما بيعرفوش يكدبوا" على قناة "سي بي سي" أن تجسيدها شخصية الأم في أعمالها الفنية، عوضها عن حرمانها من الأمومة. 

وأوضحت أنها تشعر حين تجسد شخصية الأم أن الممثلين الشباب الذين يقفون أمامها بمثابة أبنائها في الواقع، كما تنشعر بالأمومة تجاههم.

ولفتت إللى أنه كانت هناك على سبيل المثال كيمياء بينها وبين الممثل الشاب حسني شتا في مسلسل "أيوب" وشعرت خلال أحداث المسلسل بأنه ابنها.


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الكلمات المفتاحية

مهرجان الموسيقى العربي فنانة سلوى عثمان الفجر الفني

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