مصرع شاب أسفل عجلات القطار بالمحلة الكبرى

لقى شاب مصرعه، مساء الثلاثاء، أسفل عجلات قطار، بمزلقان الشعبية التابع لدائرة ثان المحلة بمحافظة الغربية إثر عبور المتوفى مزلقان السكة الحديد بشكل مفاجئ.



وتلقى اللواء محمود حمزة مدير امن الغربية، إخطارا من قسم ثان المحلة، بمصرع شخص يدعي (م.ع – 21 سنة) مقيم منطقة أبوراضى أسفل عجلات قطار.



وتبين من تحريات العقيد محمود مبروك، رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا، أنه خلال عبور الشاب منزلقان السكة الحديد، صدمه القطار، وتعرض لإصابة أودت بحياته.



وتم نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام، لاستخراج تصريح بدفنها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتجرى شئونها.

