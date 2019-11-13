إيناس عبد الدايم: استثمار نجاح مهرجان الموسيقى العربية في إقامة حفل غنائي شهري لنجم مصري أو عربي





انتهت فعاليات الدورة الـ ٢٨ من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية مسارح الاوبرا بعد ١٢ يوم قضاها الجمهور فى كوكب الطرب، بأمسية استثنائية سلمت خلالها الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس الاوبرا والمهرجان والفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر جوائز المسابقة المصاحبة وذلك قبل الحفل الفنى الذى أحيته النجمة أصالة على المسرح الكبير بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات.





وقالت عبد الدايم، إن سماء مصر تتوهج بأحداث فنية وثقافية براقة ومتتالية وتشهد حضورا جماهيريا مكثفا مما يعكس ارتفاع الوعى المجتمعى ويبرز الادراك بأهمية الابداع فى السمو بالوجدان ، واضافت انه سيتم استثمار نجاح مهرجان الموسيقى العربية فى اقامة حفل شهرى لاحد نجوم الغناء المصريين او العرب ، مشيرة انه هذا العام تميز بمواكبة الحداثة والعصرية مع الحفاظ على الاصالة كما عبر عن فكرة تواصل الاجيال حيث استضاف مجموعة من الفنانين الشباب بجوار نجوم الطرب المصريين والعرب مشيرة الى ان المؤتمر العلمى المصاحب ناقش عدد من اهم قضايا الموسيقى والغناء المعاصر وخرج بتوصيات تعمل على اثراء المجال ، ونوهت ان المسابقة المصاحبة نجحت فى اكتشاف مواهب واعدة تبشر بمستقبل مشرق للموسيقى والغناء العربى .





من جانبه قال رئيس الأوبرا ان الدورة ٢٨ من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية حققت 8.5 مليون جنيه ايرادات وتعد الاعلى فى تاريخه وضمت ١١٤ ساعة من الموسيقى والغناء جاءت خلال ٣٧ حفلا اقيمت على مسارح الاوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور وشارك خلالهم ٩٢ مطربا وموسيقيا من ٧ دول عربية وحضرها 15 الف مشاهد من 5 ملايين زائر حاولوا حجز بطاقات الحضور من الموقع الاليكترونى ، واضاف ان جوائز مسابقة الموسيقى والغناء المصاحبة حصل عليها 19 فائزا وبلغ اجمالى قيمتها المادية 150 الف جنيه ، مشيرا ان المؤتمر العلمى شهد مشاركة ٤٥ باحث من ١٥ دولة عربية واجنبية .





وكانت النجمة اصالة قد قدمت التحية لمصر باعتبارها الارض التى اختارتها كوطن كما وجهت الشكر لكل من دعهما خلال مشوارها الفنى ثم تغنت بنخبة من اعمالها الجماهيرية التى تصور مختلف المشاعر الانسانية وتجسد بهجة الحياة واحزانها كان منها صندوق صغير ، بعدك عنى ، مبقاش سر ، الحقيقة ، بناء على رغباتك ، انا حبك ، حاجة متخصكش ، بنت اكابر ، مهتمة بالتفاصيل ، يا عالم ، المصطفى ، بكرة احلى ، جابوا سيرتى ، يا مجنون وستين دقيقة حياة .





وكان اليوم الختامى تضمن ايضا حفلا للنجمة حنان ماضي بمعهد الموسيقي العربية ، كما قدم على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " النجم على الحجار فاصلاً بمصاحبة فرقة عبد الحليم نويرة بقيادة المايسترو احمد عامر وسبقه فاصلاً للفنانة ريهام عبد الحكيم .





يذكر ان مسابقة الدكتورة رتيبة الحنفي للموسيقى والغناء التى اقيمت ضمن فعاليات الدورة 28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تقدم لها 220 متسابقا منهم 116 فى الغناء من الشباب و65 من الاطفال و30 فى مجال العزف وم من ذوى القدرات الخاصة .





واجتاز المرحلة الاولى 74 متسابقاً منهم 53 من الشباب و21 من الاطفال للفوز بجوائز المركز الاول والثانى والثالث وجائزة لجنة التحكيم فى المرحلة التالية باجمالى جوائز قدرها 150 الف جنيه وجاءت نتيجة المسابقات الثلاث كالتالى..





أولا: مسابقة العزف على الات التخت الشرقى

فاز بالمركز الأول عازف التشيللو يوسف العبد الله ( 20 الف جنيه ) ، والمركز الثانى عازف الكمان امير شوقى صليب ( 15 الف جنيه ) ، والمركز الثالث عازف الكمان زياد تامر صقر ( 10 الاف جنيه ) ، وجائزة لجنة التحكيم مناصفة بين كل من عازفتا العود شهد هشام مختار وسهى سعيد رياض ( 5 الاف جنيه ) .





ثانيًا: مسابقة الغناء للشباب

حصل على المركز الاول كنزى ترك من مركز تنمية المواهب ( 20 الف جنيه ) ، والمركز الثانى امنية ابو بكر ( 15 الف جنيه ) ، والمركز الثالث مناصفة بين كل من كريم حسام مصطفى ومؤمن احمد خليل ( 5 الاف جنيه لكل منهما ) ، اما جائزة لجنة التحكيم وقيمتها 10 الاف جنيه فحصلت عليها منة الله طارق .





ثالثا: مسابقة الغناء للاطفال

فاز بالمركز الاول يوسف حسن سعد من مركز تنمية المواهب ( 10 الاف جنيه ) والمركز الثانى رزان محمد السيد من مركز تنمية المواهب بالاسكندرية ( 7 الاف جنيه ) ، والمركز الثالث ملك محمد فتحى من كورال اطفال الاوبرا ( 5 الاف جنيه ) ، وجائزة لجنة التحكيم يوسف وليد مصطفى من مركز تنمية المواهب بطنطا ( 5 الاف جنيه ) .





رابعا: مسابقة الغناء لذوى القدرات الخاصة من الشباب