محمد صلاح ينشر صورة مع لاعب الأهلي في معسكر برج العرب

نشر اللاعب الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي، انستجرام، صورة تجمعه مع ظهير أيمن المنتخب الوطني، محمد هاني في معسكر الفراعنة، المقام الآن في برج العرب بمدينة الإسكندرية.









وكان اللاعب الدولي المصري محمد صلاح قد خضع لفحوصات طبية، أكدت إصابته في الكاحل وعدم لحاقه بمباراة مصر أمام كينيا وجزر القمر، في تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2020 وذالك بعد أن اشتكى اللاعب من إصابة الكاحل التي تعرض لها أمام ليستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج "، ثم تجددت في الجولة السابقة من البريمرليج أمام مانشستر سيتي علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.



