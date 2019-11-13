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عاجل.. مصرع طالبة بعد سقوطها من قطار "طنطا – كفر الزيات".. تعرف على السبب

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 01:53 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أيمن يحيي
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لقيت طالبة بمدرسة الصم والبكم بمدينة طنطا مصرعها قبل قليل، وذلك بعد أن سقطت الثلاثاء من القطار خلال استقلالها قطار من "طنطا - كفرالزيات" محل إقامتها، نتيجة اختلال توازنها في نطاق قرية الدلجمون التابعة لمركز كفرالزيات، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة خطرة.

وتلقى اللواء ناصر موسي مأمور شرطة السكة الحديد بطنطا، إخطارا بالواقعة، وتبين من تحريات العقيد محمود مبروك رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا بإشراف العميد طلعت عبدالهادى مفتش مباحث النقل والمواصلات بوسط الدلتا، أنه خلال استقلال "ياسمين – خ" الطالبة بمدرسة الصم والبكم بطنطا، القطار من محطة طنطا عائدة من مدرستها إلى محل إقامتها بمركز كفرالزيات، اختل توازنها من على باب القطار، وسقطت أسفل القطار بنطاق قرية الدلجمون التابعة لمركز كفرالزيات، مما تسبب في حدوث إصابتها المتعددة.

وتم نقل الطالب إلى مستشفى طنطا الجامعى في حالة خطيرة، وحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق، الى أن توفت الطالبة منذ قليل وتم نقلها الى مشرحة مستشفى جامعة طنطا.
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