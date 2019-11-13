عاجل .. إخلاء سبيل الكمسري المتهم في واقعة ضحية "قطار طنطا"

أمرت نيابات طنطا الكلية، إخلاء سبيل كمسري قطار 14، والذى قفز منه أحد الشباب أول أمس، هربا من دفع غرامة التدخين.



يذكر أن تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الغربية، برأت الكمسري، من تهمة دفع شاب للقفز من القطار أثناء سيره، كما نفت وجود شبهة جنائية في واقعة قفز شاب من قطار أثناء سيره لعدم قدرته على دفع ثمن غرامة تدخين السجائر.



كما تطابقت أقوال شهود العيان مع أقوال الكمسري وفرد الأمن خاصة بعد سماع شهود إثبات بالواقعة.



كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من العميد أسامة أبو فرد مأمور قسم ثان طنطا بوصول "أحمد مبروك عبدالرحمن" لمستشفى المنشاوى بطنطا، مصابًا بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة.



وتبين من خلال الفحص أنه أثناء استقلال الشاب القطار من مدينة كفر الزيات متجهًا طنطا قام بإشعال سيجارة أثناء وقوفه على باب القطار، وما أن شاهده الكمسري، أصر على تحرير غرامة تدخين له أو تسليمه لنقطة شرطة النقل والمواصلات بمحطة طنطا فرفض الشاب، وأثناء ذلك سقط من القطار أثناء التهدئة بالقرب من مدينة طنطا، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.