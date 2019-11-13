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عاجل.. مفاجأة فنان شهير يعلن عودته للتمثيل بعد غيابه سنوات

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 12:19 ص
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بوابة الفجر
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أعلن المطرب اللبناني وليد توفيق، عن عودته للتمثيل بعد غياب طويل، في نبأ مثل مفاجأة لجمهوره.

وأشار إلى أنه سيشارك في المسلسل المغربي ''داباتزيان''.

ضيف شرف
أفادت مصادر إعلامية أن النجم اللبناني سيظهر كضيف شرف في حلقتين من حلقات المسلسل الذي سيعرض بدءا من 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري على قناة MBC 5.

أبطال المسلسل
ومسلسل ''داباتزيان'' من إنتاج شركة الصباح، وبطولة نزهة الركراكي، ومحمد الجم، في حين سيقوم النجم المغربي سعد لمجرد بأداء أغنية شارة البداية.

هذا وأكد النجم اللبناني مشاركته في الحفلة التي ستقام يوم 14 نوفمبر/ الجاري على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض، برفقة كل من راغب علامة وشيرين عبد الوهاب.


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الكلمات المفتاحية

وليد توفيق ممثل فنان الفجر الفني

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