اسعار الذهب اليوم الأربعاء 13-11-2019 في الإمارات
يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الأربعاء 13-11-2019 ، في الإمارات والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدرهم الإماراتي وأيضا الدولار الأمريكي.
اسعار الذهب اليوم الأربعاء 13-11-2019 في الإمارات
|
سعر الذهب بـ دولار
أمريكي
|
سعر الذهب بـ درهم
اماراتي
|
عيار الذهب
|
47.09$
|
172.95
|
اسعار الذهب عيار 24
|
43.17$
|
158.54
|
سعر الذهب عيار 22
|
41.20$
|
151.34
|
اسعار الذهب عيار 21
|
35.32$
|
129.72
|
اسعار الذهب عيار 18
|
27.47$
|
100.89
|
سعر الذهب عيار 14
|
23.55$
|
86.48
|
سعر الذهب عيار 12
|
1.465$
|
5.379
|
اسعار أوقية الذهب
|
329.64$
|
1.211
|
اسعار جنيه الذهب
|
47.090$
|
172.952
|
اسعار كيلو الذهب
ويحتوي
أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الامارات في
الأيام السابقة في السوق الإماراتي.
تعرف علي
متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الامارات
|
عيار 14
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار22
|
عيار
24
|
اليوم
|
100.57
|
129.30
|
150.85
|
158.03
|
172.40
|
11نوفمبر
|
100.57
|
129.30
|
150.85
|
158.03
|
172.40
|
10 نوفمبر
|
100.85
|
129.67
|
151.29
|
158.49
|
172.89
|
9 نوفمبر
|
101.01
|
129.87
|
151.51
|
158.73
|
173.16
|
8 نوفمبر
|
102.69
|
132.03
|
154.03
|
161.36
|
176.03
|
7 نوفمبر