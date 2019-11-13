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رسالة عاجلة من الأرصاد لسكان القاهرة.. تعرف عليها

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 12:46 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال الدكتور أشرف صابر، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الأسبوع الماضي شهد حالة تقلب على حلايب وشلاتين، لافتًا إلى أن هذه التقلبات سوف تمتد بسبب منخفض السودان، وقد تمتد إلى جنوب سيناء.

وأضاف "صابر"، خلال مداخلة هتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيكون هناك أمطار على القاهرة من خفيفة إلى متوسطة خلال يومي الخميس والجمعة.

وحذر من الشبورة المائية الكثيفة صباحًا في مناطق من شمال البلاد إلى شمال الصعيد، ناصحًا السائقين بتوخي الحذر واتباع تعليمات المرور خاصة مع الشبورة المائية الكثيفة.

ونصح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بالقيادة بهدوء وعدم الإسراع في المناطق المعرضة للأمطار، والبعد عن مخرات السيول خلال الأيام المقبلة.
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هيئة الأرصاد حالة الطقس القاهرة الأرصاد أخبار الطقس

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