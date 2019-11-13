"إحنا اللي خلينا الشكرمون طاخ فى الترالوللي".. أشهر إفيهات محمود عبد العزيز في ذكرى وفاته

من أشهر أقواله:





- جائزة أحسن ممثل مشاركة مع الفنان عمار محمد حسان. في فيلم الليالي المقمرة.





رحل عن عالمنا الساحر محمود عبد العزيز منذ ثلاثة سنوات فى يوم ١٢ نوفمبر عام ٢٠١٦، ولكن مازال يتواجد فى قلوب كل محبيه وجمهوره، فأعماله استطاعت أن تخلد ذكراه فى قلوب الناس.أشرق حي الوردان غرب الإسكندرية بالموهوب محمود عبد العزيز يوم ٤ يونيو عام ١٩٤٦ وهو يعد من أسرة متوسطة الحال، بدأ دراسته الجامعية فى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية وحصل على ماجستير فى تربية النحل.بدأ محمود عبد العزيز مشواره الفني كمساعد مخرج، وكان دائمًا يحلم أن يصبح ممثل مشهور حتي جاءت له الفرصة عن طريق المخرج نور الدمرداش الذي استعان به فى مسلسل الدوامة عام ١٩٧٣ ،ثم شارك في فيلم الحفيد عام ١٩٧٤ ،وخاض تجربة البطولة المطلقة عام ١٩٧٥ فى فيلم " حتي آخر العمر " وبعدها توالت أعماله ونجاحاته وابداعاته فى عالم الفن.تمكن أن يحقق إنجازات كبيرة فى عالم الفن ففي رصيده الفني بطولة مايقارب ٨٤ فيلما ،وله الكثير من الأعمال التي حفرت فى ذاكرة الجمهور منها دوره فى مسلسل " رأفت الهجان " الذي أبدع فيه وقدم شخصية الوطني والبطل رأفت الهجان ،وفيلم " البريء ،جري الوحوش ، دإبراهيم الأبيض،الحفيد،سوق المتعة،الكيت كات ،المعتوه " ،فهو استطاع أن يؤدي الدور وعكسه يجسد الشر والخير ،فبراعته فى التمثيل جعلته يتقن الكثير من الأدوار مثل الشيخ حسني الكفيف فى "الكيت كات "،الفلاح المتعلم فى" البشاير" ،والمعلم عبد الملك زرزور فى " إبراهيم الأبيض" .- سيبك من الهبرجة والمشي العفش .- احنا اللي خلينا الشكرمون طاخ فى الترالوللي .- احنا اللي بنطلع القرش من بذر العنب .حصل محمود عبد العزيز على العديد من الجوائز السينمائية من مختلف المهرجانات الدولية والمحلية من أهمها:- جائزة أحسن ممثل عن أفلام "الكيت كات"، "القبطان"، "الساحر" من مهرجان دمشق السينمائي الدولي.- جائزة أحسن ممثل عن فيلم "سوق المتعة" من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.- جائزة أحسن ممثل عن فيلم "الكيت كات" من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي.