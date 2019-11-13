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مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الأربعاء 13 - 11 - 2019 بث مباشر

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 12:14 ص
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مباريات اليوم والقنوات الناقلة
مباريات اليوم والقنوات الناقلة
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تقام  العديد من المباريات الهامة اليوم الأربعاء الموافق 13 - 11 - 2019، ويأتي  أبرزها نيجيريا ضد بنين، والسنغال ضد الكاميرون في تصفيات أمم أفريقيا، وطبرجل ضد الشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين، ومولودية الجزائر ضد شبيبة القبائل، لذلك نعرض  لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها في السطور التالية.

ويعرض لكم “الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمم أفريقيا "الجولة الأولى"
أفريقيا الوسطى x بوروندي، تقام المباراة في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت  القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءًا  بتوقيت الإمارات.

مالاوي x جنوب السودان، تقام المباراة في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت  القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءًا  بتوقيت الإمارات.

ناميبيا x تشاد، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت  القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءًا  بتوقيت الإمارات.

غينيا بيساو x إيسواتيني، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت  القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا  بتوقيت الإمارات.

الكاميرون x كاب دي فيردي، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت  القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا  بتوقيت الإمارات.

نيجيريا x بنين، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت  القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا  بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 3.

سيراليون x ليسوتو، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت  القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا  بتوقيت الإمارات.

بوركينا فاسو x أوغندا، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت  القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا  بتوقيت الإمارات.

السودان x ساو تومي وبرينسيبي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت  القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا  بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 1.

السنغال x الكونغو، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت  القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا  بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 2.

أنجولا x جامبيا، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت  القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا  بتوقيت الإمارات.

مواعيد مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي
طبرجل x الشباب، تقام المباراة في تمام الثانية والنصف مساء اليوم بتوقيت  القاهرة، والثالثة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة والنصف مساءًا  بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الجزائري
مولودية الجزائر x شبيبة القبائل، تقام المباراة في تمام الثامنة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت  القاهرة، والتاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا ربع مساءًا  بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الكأس 2.
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