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ترتيب مجموعات دوري القسم الثاني

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 12:08 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أقيمت أربعة جولات من الموسم الجديد، لدوري القسم الثاني، والذي يضم 36 فريق، تم تقسيمهم على ثلاث مجموعات، تتضمن كل مجموعة 12 فريق.

ويتصدر البنك الأهلي قمة المجموعة الاولى، التي تضم أندية شمال وجنوب الصعيد، بينما يحتل سيراميكا صدارة المجموعة الثانية التي تضم أندية القاهرة، ف يحين يتواجد فاركو على قمة المجموعة الثالثة، التي تضم أندية الإسكندرية.


ترتيب المجموعة الأولى

1- البنك الأهلي 10 نقاط
2- بنى سويف 9 نقاط
3- شبان قنا 9 نقاط
4- تليفونات بني سويف 7 نقاط
5- بترول أسيوط 6 نقاط
6- الألومنيوم 6 نقاط
7- الفيوم 4 نقاط
8- المنيا 4 نقاط
9- الإعلاميين 3 نقاط
10- طهطا 3 نقاط
11- ديروط نقطتين
12- سوهاج نقطتين


ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 12 نقطة

2- منتخب السويس 9 نقاط
3- القناة 8 نقاط
4-النجوم 8 نقاط
5- جمهورية شبين 7 نقاط
6- كوكاكولا 6 نقاط
7- بتروجت 4 نقاط
8- الداخلية 4 نقاط
9- النصر 3 نقاط
10- المريخ نقطتين
11- الترسانة نقطتين
12- الزرقا نقطة وحيدة

ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 10 نقاط
2- دكرنس 9 نقاط
3- دمنهور 8 نقاط
4- غزل المحلة 7 نقاط
5- أبو قير 6 نقاط
6- الرجاء 6 نقاط
7- الحمام 4 نقاط
8- بيلا 3 نقاط
9- المنصورة 3 نقاط
10- بلدية المحلة نقطتين
11- المالية نقطتين
12- الأوليمبي نقطة وحيدة
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