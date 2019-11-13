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أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية اليوم الأربعاء 13-11-2019.. والجنيه المصري يعاود الصعود

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 12:10 ص
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اسعار العملات الأجنبية
اسعار العملات الأجنبية
الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات الأجنبية في مصر

ارتفع سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، لتشهد مجموعة من العملات الأجنبية تراجع طفيف في البنوك المصرية، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة.


أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية

متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم الأربعاء
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0870 جنيهًا للشراء 16.2119 جنيهًا للبيع

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء
اصبح سعر 1 يورو  يساوي 17.7183 جنيهًا للشراء 17.8574 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 20.6429 جنيهًا للشراء 20.8096 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.1484 جنيهًا للشراء 16.2803 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.7236 جنيهًا للشراء 14.8433 جنيهًا للبيع

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
ريال سعودي 4.2887 جنيهًا للشراء 4.3233 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم الأربعاء
دينار كويتي 52.9335 جنيهًا للشراء 53.3619 جنيهًا للبيع

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء
درهم اماراتى 4.3798 جنيهًا للشراء 4.4142 جنيهًا للبيع

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء
اليوان الصيني 2.2953 جنيهًا للشراء 2.3134 جنيهًا للبيع

متوسط اسعار العملات الأجنبية اليوم فى مصر 

العملة

شراء

بيع

دولار أمريكي

16.0870

16.2119

يورو

17.7183

17.8574

جنيه إسترليني

20.6429

20.8096

فرنك سويسري

16.1484

16.2803

100 ين ياباني

14.7236

14.8433

ريال سعودي

4.2895

4.3231

دينار كويتي

52.9335

53.3619

درهم اماراتي

4.3798

4.4142

اليوان الصيني

2.2953

2.3134



أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء

البنك

اسعار شراء الدولار

اسعار بيع الدولار

اسعار الدولار في البنك المركزي

16.0842

16.2125

اسعار الدولار في بنك مصر

16.08

16.18

اسعار الدولار في البنك الأهلي

16.08

16.18

اسعار الدولار في بنك القاهرة

16.08

16.18

اسعار الدولار في بنك الإسكندرية

16.08

16.18

اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي

16.09

16.19

اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

16.11

16.20

اسعار الدولار في بنك عودة

16.9

16.19

أداء سلة العملات الأجنبية:

ارتفعت أسعار الدولار مقابل اليورو بنحو  0.2 بالمائة ليسجل 1.1009 دولار

واستقر سعر الدولار أمام الين الياباني عن سعر  109 ين، واستقر أمام الجنيه الإسترليني ليسجل الجنيه الإسترليني 1.2852 دولار.

وتراجع سعر الدولار أمام الفرنك السويسري بنحو 0.08 بالمائة ليسجل 0.9926 فرنك.

وصعد المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 98.336.

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