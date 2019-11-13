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أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية اليوم الأربعاء 13-11-2019.. والجنيه المصري يعاود الصعود
الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 12:10 ص
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الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات الأجنبية في مصر
ارتفع سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، لتشهد مجموعة من العملات الأجنبية تراجع طفيف في البنوك المصرية، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة.
أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية
متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم الأربعاء
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0870 جنيهًا للشراء 16.2119 جنيهًا للبيع
متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء
اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.7183 جنيهًا للشراء 17.8574 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 20.6429 جنيهًا للشراء 20.8096 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.1484 جنيهًا للشراء 16.2803 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.7236 جنيهًا للشراء 14.8433 جنيهًا للبيع
اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
ريال سعودي 4.2887 جنيهًا للشراء 4.3233 جنيهًا للبيع
سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم الأربعاء
دينار كويتي 52.9335 جنيهًا للشراء 53.3619 جنيهًا للبيع
سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء
درهم اماراتى 4.3798 جنيهًا للشراء 4.4142 جنيهًا للبيع
سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء
اليوان الصيني 2.2953 جنيهًا للشراء 2.3134 جنيهًا للبيع
متوسط اسعار العملات الأجنبية اليوم فى مصر
|
العملة
|
شراء
|
بيع
|
دولار أمريكي
|
16.0870
|
16.2119
|
يورو
|
17.7183
|
17.8574
|
جنيه إسترليني
|
20.6429
|
20.8096
|
فرنك سويسري
|
16.1484
|
16.2803
|
100 ين ياباني
|
14.7236
|
14.8433
|
ريال سعودي
|
4.2895
|
4.3231
|
دينار كويتي
|
52.9335
|
53.3619
|
درهم اماراتي
|
4.3798
|
4.4142
|
اليوان الصيني
|
2.2953
|
2.3134
أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء
|
البنك
|
اسعار شراء الدولار
|
اسعار بيع الدولار
|
اسعار الدولار في البنك المركزي
|
16.0842
|
16.2125
|
اسعار الدولار في
بنك مصر
|
16.08
|
16.18
|
اسعار الدولار في
البنك الأهلي
|
16.08
|
16.18
|
اسعار الدولار في
بنك القاهرة
|
16.08
|
16.18
|
اسعار الدولار في
بنك الإسكندرية
|
16.08
|
16.18
|
اسعار الدولار في
البنك التجاري الدولي
|
16.09
|
16.19
|
اسعار الدولار في
مصرف أبوظبي الإسلامي
|
16.11
|
16.20
|
اسعار الدولار في
بنك عودة
|
16.9
|
16.19
أداء سلة العملات الأجنبية:
ارتفعت أسعار الدولار مقابل اليورو بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1.1009 دولار
واستقر سعر الدولار أمام الين الياباني عن سعر 109 ين، واستقر أمام الجنيه الإسترليني ليسجل الجنيه الإسترليني 1.2852 دولار.
وتراجع سعر الدولار أمام الفرنك السويسري بنحو 0.08 بالمائة ليسجل 0.9926 فرنك.
وصعد المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 98.336.
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