أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية اليوم الأربعاء 13-11-2019.. والجنيه المصري يعاود الصعود

أسعار العملات الأجنبية في مصر





ارتفع سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، لتشهد مجموعة من العملات الأجنبية تراجع طفيف في البنوك المصرية، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة.







أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية

متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم الأربعاء سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0870 جنيهًا للشراء 16.2119 جنيهًا للبيع

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.7183 جنيهًا للشراء 17.8574 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر جنيه إسترليني 20.6429 جنيهًا للشراء 20.8096 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر فرنك سويسري 16.1484 جنيهًا للشراء 16.2803 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري 100 ين ياباني 14.7236 جنيهًا للشراء 14.8433 جنيهًا للبيع

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء ريال سعودي 4.2887 جنيهًا للشراء 4.3233 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم الأربعاء دينار كويتي 52.9335 جنيهًا للشراء 53.3619 جنيهًا للبيع

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء درهم اماراتى 4.3798 جنيهًا للشراء 4.4142 جنيهًا للبيع

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء اليوان الصيني 2.2953 جنيهًا للشراء 2.3134 جنيهًا للبيع

متوسط اسعار العملات الأجنبية اليوم فى مصر





العملة شراء بيع دولار أمريكي 16.0870 16.2119 يورو 17.7183 17.8574 جنيه إسترليني 20.6429 20.8096 فرنك سويسري 16.1484 16.2803 100 ين ياباني 14.7236 14.8433 ريال سعودي 4.2895 4.3231 دينار كويتي 52.9335 53.3619 درهم اماراتي 4.3798 4.4142 اليوان الصيني 2.2953 2.3134











أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء





البنك اسعار شراء الدولار اسعار بيع الدولار اسعار الدولار في البنك المركزي 16.0842 16.2125 اسعار الدولار في بنك مصر 16.08 16.18 اسعار الدولار في البنك الأهلي 16.08 16.18 اسعار الدولار في بنك القاهرة 16.08 16.18 اسعار الدولار في بنك الإسكندرية 16.08 16.18 اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي 16.09 16.19 اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 16.11 16.20 اسعار الدولار في بنك عودة 16.9 16.19



أداء سلة العملات الأجنبية:





ارتفعت أسعار الدولار مقابل اليورو بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1.1009 دولار

واستقر سعر الدولار أمام الين الياباني عن سعر 109 ين، واستقر أمام الجنيه الإسترليني ليسجل الجنيه الإسترليني 1.2852 دولار.

وتراجع سعر الدولار أمام الفرنك السويسري بنحو 0.08 بالمائة ليسجل 0.9926 فرنك.

وصعد المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 98.336.



