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"الأرصاد" تحذر 5 محافظات: استعدوا للسيول اعتبارًا من الخميس

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 12:30 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال الدكتور أشرف صابر، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة أعلنت أن هناك حالة من عدم الاستقرار خلال أيام الأربعاء، والخميس، والجمعة؛ بسبب تعرض البلاد لمنخفضين جوين؛ وهما: منخفض السودان، ومنخفض البحر المتوسط.

وأضاف "صابر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الثلاثاء، أن منخفض البحر المتوسط سيكون تأثيره خفيف جدًا؛ لأنه تزحزح لأوروبا، موضحًا أنه سيتسبب في أمطار خفيفة إلى متوسطة في أماكن متفرقة على شمال البلاد.

وأشار إلى أن منخفض السودان يؤثر على سلاسل جبال البحر الأحمر والمدن والمحافظات المجاورة لها مما يتسبب في أمطار غزيرة قد تتحول إلى سيول في بعض الأحيان؛ في محافظات سوهاج، والأقصر، وقنا، وأسوان، والبحر الأحمر، اعتبارًا من يوم الخميس.
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سيول حالة الأرصاد الطقس أمطار أخبار الطقس

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