ملامح وأرقام أندية الصعيد بعد مرور 4 جولات من القسم الثاني



حملت نتائج مباريات الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى العديد من الأرقام والمشاهد الفنية ويستعرض الفجر الرياضى أهم ما جاء بالك الجولة .



أنتفض ثنائى محافظة قنا بالعديد من المفاجآت خلال الجولة الرابعة من دورى القسم الثانى ، الالمونومي بقيادة ياسر الكنانى نجح فى تحقيق فوز هام للفريق على المرشح الأول للصعود هذا الموسم بنى سويف الرياضى بهدف نظيف أحرزه إغاثون ميلاد لينجح أبناء الالمونيوم فى احتلال المركز السادس برصيد 6 نقاط بعد فوزه على الثنائى المنيا وبنى سويف وهزيمتان أمام الفيوم وتليفونات بنى سويف .



فيما تراجع بنى سويف المركز الثانى برصيد 9 نقاط بعد فوزه على شبان قنا وسوهاج والمنيا ويخوض مباراة صعبة بالجولة الخامسة أمام بترول اسيوط بعقر داره .



البنك الاهلى بموسم اول بالقسم الثانى بقيادة عيد مرازيق يظل احد أهم الأندية التى ستنافس على الصعود لفارق الإمكانيات المادية وملعبه وامتلاكه العديد من العناصر الفنية المتميزة جدا ونجح فى تصدر المسابقة برصيد 10 نقاط وذلك عقب فوزه الاخير على ضيفه تليفونات بنى سويف بنتيجة 3/1 وكان الفريق قد تعادل مباراته الأولى أمام الإعلاميين ونجح فى الفوز على ديروط والفيوم والتليفونات .



تليفونات بنى سويف تراجع للمركز الرابع برصيد 7 نقاط وعانى الفريق خلال مباراته الأخيرة أمام البنك الأهلى من بعض الأخطاء الدفاعية وتأثير غياب العديد من اللاعبين عن صفوف الفريق للإصابة ومقدمتهم مانجا فوادى المهاجم الأفريقى والذى احرز هدفين بمباراة ديروط ومباراة الفيوم وينتظر الفريق مواجهة طهطا بملعب استاد بنى سويف الرياضى وهى مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة للفريقان .



شبان قنا بقيادة كمال الزينى نجح فى التغلب على إمكانياته المادية المعدومة واعتباره مفاجاة البطولة حتى الآن ، الفريق نجح فى احتلال المركز الثالث بفارق الأهداف عن بنى سويف وتفوق شبان قنا فنيا فى معالجة نتائج هزيمته أمام بنى سويف ونجح فى تحقيق ثلاث انتصارات متتالية وكان آخرها امام ديروط الذى مازال يبحث عن شبابه .



فيما مثل قرار تولى طارق السكران منصب المدير الفنى للمنيا فى تحقيق أول انتصار للفريق عقب رحيل سمير مكونه على ضيفهم بترول اسيوط بهدف نظيف ليتقدم المنيا للمركز الثامن برصيد 4 نقاط فقط فيما توقفت خطوط البترول عند النقطة السادسة ، ويواجه المنيا نظيره بنى سويف بالدور التمهيدي لكأس مصر الخميس القادم فى اختبار كبير لقدرات الفريق .



الإعلاميين بقيادة مديره الفنى الجديد لـ "أحمد صالح"ب أول مهمة تدريبية للفريق نجح فى تحقيق تعادل ايجابي أمام سوهاج بملعبه ورغم تقدم أبناء الإعلاميين ببداية المباراة إلا أن سوهاج نجح فى خطف هدف التعادل بنهاية المباراة ويحتل الإعلاميين المركز التاسع برصيد ثلاث نقاط فيما أصبح رصيد سوهاج نقطتين محتلا المركز الحادى عشر .



ويعيش محمد محسن ابو جريشة المدير الفنى للفيوم فى حيرة مع أبناء الفيوم خاصة بعد تعادل الفريق وتعادل أمام طهطا بملعبه سلبيا ليصل أبناء الفيوم للنقطة الرابعة بالمركز السابع فيما يصل رصيده طهطا ثلاث نقاط فقط بالمركز العاشر .





وتعتبر فرق الإعلاميين وطهطا أكثر الفرق بالمجموعة تحقيقا نتيجة التعادل بثلاث مباريات ويحتفظ البنك الأهلى بسجله الخالى من الهزائم .



فيما لم تتذوق أندية الإعلاميين و طهطا وسوهاج وديروط معنى الفوز حتى الآن برغم مرور 4 جولات .



ويتصدر البنك الأهلى قائمة الغزارة التهديفية برصيد 8 اهداف فيما يحتل لاعبي بنى سويف المركز الثانى برصيد 7 أهداف .

وتلقت شباك ديروط 8 اهداف بأربع مباريات أكثر الفرق التى أهتزت شباكها فيما أهتزت شباك بنى سويف مرة وحيدة .



وشهدت مباريات الاسبوع الرابع وجود مديرين فنيين جدد وذلك بتولى احمد صالح منصب المدير الفنى الإعلاميين بدلا من جميل حلمى وطارق السكران والذى تولى منصب المدير الفنى للمنيا خلفا لسمير كمونه ، فيما قد شهدت الجولة الثالثة تغيير فنى وحيد بإسناد مهمة تدريب ديروط لحمادة رسلان بدلا من محمد يوسف .



ترتيب المجموعة الأولى



1- البنك الأهلي 10 نقاط

2- بنى سويف 9 نقاط

3- شبان قنا 9 نقاط

4- تليفونات بني سويف 7 نقاط

5- بترول أسيوط 6 نقاط

6- الألومنيوم 6 نقاط

7- الفيوم 4 نقاط

8- المنيا 4 نقاط

9- الإعلاميين 3 نقاط

10- طهطا 3 نقاط

11- ديروط نقطتين

12- سوهاج نقطتين