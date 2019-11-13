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عاجل.. حريق هائل بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 12:11 ص
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صورة من الحريق
صورة من الحريق
إيمان عبد العاطي
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سيطرت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، على حريق هائل، اندلع بجراج أسفل كوبري بولاق الدكرور "نزلة الدائري" بمنطقة أبو قتادة، التابعة لقسم شرطة بولاق الدكرور، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هاني السعيد، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بتصاعد أدخنة من جراج بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة، بمنطقة أبو قتادة، نطاق قسم شرطة بولاق الدكرور.

وعلى الفور دفع مدير الحماية المدنية بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وتبين نشوب الحريق بأربعة سيارات ميكروباص، وتم محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية، قبل امتداد الحريق لما يقرب من 40 سيارة كانت مكونة داخل الجراج، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
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