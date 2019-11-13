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أسعار الدولار اليوم الأربعاء 13/11/2019.. والبنوك الحكومية تخفض سعر العالمي للعملة الأمريكية
الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 12:05 ص
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الفجر الاقتصادي
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اسعار الدولار اليوم
خفضت البنوك الحكومية أسعار الدولار في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، في حين تباين الأداء في البنوك الخاصة والأجنبية، وتتابع بوابة الفجر سعر صرف الدولار لحظة بلحظة.
خسائر الدولار في 2019
بلغت خسائر الدولار خلال العام الجاري نحو 16 % من قيمتها في 2018، لتسجل خسائر في شهر أكتوبر بنحو 2.5 % ، وهو ما يشير لعودة القوة للعملة المصرية لمستويات مارس 2017، مع وجود توقعات باستمرار صعود الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من 2020.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك القاهرة 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك أبوظبي الإسلامي 16.11 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك التجاري الدولي 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك عودة 16.9 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع .
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي المصري 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
|
البنك
|
سعر شراء الدولار
|
سعر بيع الدولار
|
اسعار الدولار في البنك المركزي
|
16.0842
|
16.2125
|
اسعار الدولار في
بنك مصر
|
16.08
|
16.18
|
اسعار الدولار في
البنك الأهلي
|
16.08
|
16.18
|
اسعار الدولار في
بنك القاهرة
|
16.08
|
16.18
|
اسعار الدولار في
بنك الإسكندرية
|
16.08
|
16.18
|
اسعار الدولار في
البنك التجاري الدولي
|
16.09
|
16.19
|
اسعار الدولار في
مصرف أبوظبي الإسلامي
|
16.11
|
16.20
|
اسعار الدولار في
بنك عودة
|
16.9
|
16.19
أسعار الدولار عالميًا:
ارتفعت أسعار الدولار مقابل اليورو بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1.1009 دولار
واستقر سعر الدولار أمام الين الياباني عن سعر 109 ين، واستقر أمام الجنيه الإسترليني ليسجل الجنيه الإسترليني 1.2852 دولار.
وتراجع سعر الدولار أمام الفرنك السويسري بنحو 0.08 بالمائة ليسجل 0.9926 فرنك.
وصعد المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 98.336.
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