بني سويف يستعد لمواجهة المنيا في الكأس والبترول بالقسم الثاني



قد حقق ثلاث انتصارات متتالية بدورى القسم الثانى أمام شبان قنا وسوهاج والمنيا بجانب اجتيازه لعقبة مواجهة سوهاج الرياضى بالدور التمهيدي لبطولة كأس مصر .



وتعتبر مواجهة بنى سويف والمنيا هى الثانية خلال أقل من أسبوعين بالمواجهة الأولى قد شهدت فوز بنى سويف بثنائية نظيفة أحرزها على وزة ومحمود مكى بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب استاد بنى سويف الرياضى بالاسبوع الثالث من المسابقة وعجلت برحيل سمير كمونة عن تدريب المنيا وتعيين طارق السكران مديرا فنيا جديدا .



ونجح بنى سويف فى تحقيق فوز بنتيجة 3/2 على نظيره المنيا بمباراة الدور الاول بالموسم الماضى بملعب استاد بنى سويف الرياضى وتعادلا إيجابيا بنتيجة 1/1 بمباراة الدور الثانى والتى أقيمت بملعب ستاد جامعة المنيا .



ويغيب عن صفوف بنى سويف الثنائى محمد على صادق وهارون اسماعيل للإصابة وقد لا يلحقا بالمواجهة الآخرة أمام بترول اسيوط بالاسبوع الخامس .



فيما ساد الارتياح عقب عودة رضا عبد العال لاعب وسط الفريق ومشاركته بالتدريبات وإمكانية مشاركته بمباراة المنيا بجانب الاطمئنان على بلال سالم مدافع الفريق فنيا .



الفريق يقود جهاز فنى جديد يشمل حسن موسي مديرا فنيا وأبو المجد مصطفى مدربا عاما وأسامة عبد العزيز مدرب وسيد شلبي مدير حراس مرمى ومحمد أبو السعود ومحمد صلاح جهاز ادارى وعلى جاد مسؤول قيد وأحمد سعودى ووائل محمد عطية جهاز طبي وياسر التونى مديرا للكرة ومحمد الواضح مشرفا على الكرة.





رقميا نجح الفريق السويفي فى نيل ٩ نقاط بثلاث مباريات واحرز لاعبى الفريق ٧ اهداف فيما تلقا شباك بنى سويف هدف وحيد أمام الالمونيوم .



كما نجح الفريق فى اجتياز عقبة سوهاج بالدور التمهيدي لبطولة كأس مصر بتشكيل متغاير للتشكيل الذى لعب به الفريق لمباراة شبان قنا والمباريات التالية .



وتعقد جماهير بنى سويف آمالا عريضة على تحقيق الفريق إنجاز بالصعود للدورى الممتاز خاصة فى ظل منافسته الشرسة بالموسم الماضى والتى انتهت بصعود اسوان .

يسعد الفريق الأول بنادى بنى سويف بقيادة حسن موسي، لمبارتي المنيا وبترول أسيوط في التمهيدي الخامس لكأس مصر، والجولة الخامسة للقسم الثاني.ويعيش الجهاز الفني للفريق السويفي في حيره، بسبب تداخل مباريات الكأس، القسم الثاني، حيث سيلتقي بني سويف مع المنيا يوم الخميس، بالدور التمهيدي الخامس ببطولة كأس مصر .كما يستعد بني سويف لمواجهة بترول اسيوط بملعبه الاسبوع القادم بمنافسات الاسبوع الخامس .وكان بنى سويف قد خسر مباراته الأخيرة أمام مضيفه الالمونيوم الرياضى بهدف نظيف بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب الالمونيوم بنجع حمادى بمنافسات الاسبوع الرابع من دورى القسم الثانى فيما كان الفريق السويفي