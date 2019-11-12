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إيناس عبدالدايم تسلم الجوائز للأطفال الفائزين في مسابقة "رتيبة الحفني"

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 11:57 م
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إيناس عبدالدايم
إيناس عبدالدايم
سعد نبيل _ تصوير: أحمد علي
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سلمت الدكتورة ايناس عبدالدايم وزير الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الاوبرا، والدكتورة جيهان مرسي رئيسة مهرجان الموسيقى العربية، جوائز مسابقة الدكتورة رتيبة الحنفي للموسيقى والغناء، وذلك في حفل ختام الدورة الثامنة والعشرون والذي أقيمت جميع فعلياته على خشبة المسرح الكبير بدار الاوبرا.


ونجح في المرحلة الأولى للمسابقة 74 متسابقا منهم 53 من الشباب و21 من الأطفال للفوز بجوائز المراكز الأول والثاني والثالث وجائزة لجنة التحكيم في المرحلة التالية بإجمالي جوائز قدرها 150 ألف جنيه


وكانت المسابقة تقدم لها 220 متسابقا منهم 116 في الغناء من الشباب و65 من الأطفال و30 في مجال العزف إلى جانب عدد من الفائزين من ذوي القدرات الخاصة.

وعن المهرجان 

يشارك في المهرجان بدورته الجديدة، 92 مطرب ومطربة وعازف و37 حفل موسيقي وغنائي و22 فرقة موسيقية وسيتم تكريم 12 شخصية من خلاله، و7 دول عربية تشارك في الفعاليات، و6 مسارح تحتضن فعالياته بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

وتضم أعضاء اللجنة التحضرية الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الفنان أمجد العطافى، الإعلامي امجد مصطفى، الفنان ماجد سرور، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هانى عبد الكريم، الموسيقار زياد الطويل، الدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر.

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