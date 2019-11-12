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اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12-11-2019 في الكويت

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 11:42 م
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اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
محمد المسلمي
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يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12-11-2019  ، في الكويت والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدنيار الكويتي وأيضا الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب الثلاثاء 12-11-2019 في الكويت

 وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 10.96 دينار، والذهب "عيار21"، 12.79 دينار، وسعر "عيار 24" 14.62 دينار.

 وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 7.31 دينار للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12-11-2019 في الكويت

 

دولار أمريكي

سعر الذهب بـ دينار كويتي

عيار الذهب

46.94

14.26

اسعار الذهب عيار 24

43.03

13.07

سعر الذهب عيار 22

41.07

12.48

اسعار الذهب عيار 21

35.02

10.70

اسعار الذهب عيار 18

27.38

8.32

سعر الذهب عيار 14

23.47

7.13

سعر الذهب عيار 12

1.460

443.49

اسعار أوقية الذهب

328.58

99.82

اسعار جنيه الذهب

46.939

14.260

اسعار كيلو الذهب

 وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الكويت في الأيام السابقة في السوق الكويتي.

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الكويت

اليوم

عيار 12

عيار 18

عيار 21

عيار 24

9 نوفمبر

8.32

10.70

12.48

14.26

8 نوفمبر

8.33

10.71

12.50

14.26

7 نوفمبر

8.36

10.75

12.54

14.34

6 نوفمبر

8.49

10.92

12.74

14.56

5 نوفمبر

8.45

10.87

12.68

14.49

 

 

 

 

 


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