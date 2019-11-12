اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12-11-2019 في الكويت
يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12-11-2019 ، في الكويت والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدنيار الكويتي وأيضا الدولار الأمريكي.
اسعار الذهب الثلاثاء 12-11-2019 في الكويت
اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12-11-2019 في الكويت
|
دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ دينار
كويتي
|
عيار الذهب
|
46.94
|
14.26
|
اسعار الذهب عيار 24
|
43.03
|
13.07
|
سعر الذهب عيار 22
|
41.07
|
12.48
|
اسعار الذهب عيار 21
|
35.02
|
10.70
|
اسعار الذهب عيار 18
|
27.38
|
8.32
|
سعر الذهب عيار 14
|
23.47
|
7.13
|
سعر الذهب عيار 12
|
1.460
|
443.49
|
اسعار أوقية الذهب
|
328.58
|
99.82
|
اسعار جنيه الذهب
|
46.939
|
14.260
|
اسعار كيلو الذهب
تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الكويت
|
اليوم
|
عيار 12
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار 24
|
9 نوفمبر
|
8.32
|
10.70
|
12.48
|
14.26
|
8 نوفمبر
|
8.33
|
10.71
|
12.50
|
14.26
|
7 نوفمبر
|
8.36
|
10.75
|
12.54
|
14.34
|
6 نوفمبر
|
8.49
|
10.92
|
12.74
|
14.56
|
5 نوفمبر
|
8.45
|
10.87
|
12.68
|
14.49