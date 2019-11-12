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رامي ربيعة: هدفنا حسم مباراة كينيا مبكرًا والأمور تسير بشكل جيد للغاية مسعكر المنتخب

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 11:47 م
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رامي ربيعة
رامي ربيعة
علي نبوي
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أكد رامي ربيعة مدافع منتخب مصر والنادي الأهلي أن الأمور داخل معكسر منتخب مصر تسير بشكل جيد للغاية في إطار التحضير للمباراة المقبلة أمام كينيا.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"الحمد لله الأمور تسير بكش لمنتظم والمعسكر رائع، ونحن نرغب في فتح صفحة جديدة مع اللاعبين".

وتابع :"بداية المعسكر مبكرا ساهم في الانسجام بين اللاعبين، واختياره للبدء مبكرًا فهو أمر مميز والمباراة الودية ساهمت بشكل جيد في تحفيظ الخطة والتحرك والتعود مع بعضنا الأكثر".

وأشار :"البعض يرى بأن المباريات مملة ليست بسببنا لأن الفرق التي تواجهنا تختار اللعب الدفاعي ولا تختار الهجوم، وهو عكس ما يحدث في أوروبا".

وأتم حديثه :"نسعى من خلال مباراة كينيا لإحراز هدف مبكر لكي يمنحنا الأريحية وحسم اللقاء لصالحنا مبكرًا".

وخاض منتخب مصر مرانه اليوم في معسكره المغلق بالإسكندرية استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021.
وستكون مباراة كينيا المقبلة المهمة الثالثة للجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام البدري بعدما تولى المهمة خلفا للمقال خافيير أجيري حيث خاض مباراتين وديتين حقق فيهما الفوز بهدف نظيف.

ومن المقرر أن يشهد تشكيل منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر عدة تغييرات في تشكيل المنتخب بعد تأكد غياب محمد صلاح بسبب الإصابة.

ويعاني صلاح من الإصابة في أنكل القدم حيث أثبتت التقارير عدم قدرته علىخوض المباراتين وحاجته للتأهيل وتنفيذ برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة.
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الكلمات المفتاحية

منتخب مصر رامي ربيعة أمم إفريقيا

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