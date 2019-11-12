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احتجاجا على كلمة عون.. متظاهرون لبنانيون يقطعون الطرق

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 11:37 م
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بوابة الفجر
الفجر
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قام متظاهرون لبنانيون بقطع الطرق بإطارات مشتعلة في عدد من المناطق احتجاجا على كلمة الرئيس اللبناني ميشال عون، مساء الثلاثاء.

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن الإصلاحات التي يطالب بها المتظاهرون في لبنان صعبة التحقيق بالنسبة للمجتمع اللبناني.

وذكر عون في مقابلة تليفزيونية اليوم الثلاثاء أنه وجد رئيس الوزراء المنتهية ولايته سعد الحريري مترددا في تولي المنصب مجددا، وأنه يؤيد حكومة تشمل كلا من التكنوقراط والساسة.

واستقال الحريري من رئاسة الحكومة الائتلافية في 29 أكتوبر.

ودعا الرئيس اللبناني ميشال عون المتظاهرين للعودة إلى ديارهم، وحذرهم من نكبة إذا ظلوا في الشوارع.

وقال عون: "إذا استمررتم بهذه الطريقة سوف تضربون لبنان وتضربون مصالحكم. مصالحكم بتروح وبنروح معها وأنا أضعكم أمام هذا الخيار. نحن نعمل ليل نهار لنرتب الوضع واذا بقيوا (ظلوا) مكملين في (ستحدث) نكبة وإذا توقفوا مازال هناك مجال لأن نصلح".

وحث عون اللبنانيين كذلك على ألا يهرعوا إلى البنوك لسحب الأموال، التي قال إنها آمنة.

وقال : "أطمئن اللبنانيين ألّا يركضوا نحو المصارف، فأموالهم مضمونة وستصلهم كاملة وسنعالج هذه الأزمة".


وأوضح عون أن مشاورات تشكيل الحكومة قد تكون الخميس أو الجمعة ولكنه ينتظر إجابات من الأطراف السياسية الأخرى لإعلان ذلك، مرجحا الانتظار لأيام أخرى إذا لم تأته الإجابات منهم.

وأضاف أنه دعا المتظاهرين للحوار ولم يتلق جوابا منهم، مؤكدا أنه في حال استمر المحتجون بهذه الطريقة، ستحدث نكبة.

يأتي هذا في الوقت الذي دعا فيه اتحاد نقابات موظفي مصارف لبنان لاستمرار الإضراب غدا فيما أعلن مسئول في نقابة المصارف أن موظفي المصارف استجابوا لدعوة الإضراب اليوم في بيروت ومناطق أخرى.

وشل الإضراب العام المدن والمناطق اللبنانية ونزل مئات المحتجين أمام المرافق العامة مجددا.


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ميشال عون متظاهرين لبنان كلمة قطع الطرق احتجاج

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