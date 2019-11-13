أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13/11/2019.. ومحاولت يائسة من المعدن الأصفر لتعويض الخسائر
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
747 إلى 750
|
عيار 22
|
685 إلى 687
|
عيار 21
|
654 إلى 656
|
عيار 18
|
561 إلى 562
|
عيار 14
|
436 إلى 437
|
عيار 12
|
374 إلى 375
|
الاونصة
|
23.245 إلى 23.316
|
الجنيه الذهب
|
5,232 إلى 5,248
|
الكيلو
|
747.429 إلى 749.714
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
756.76جنيه
|
47.91 $
|
سعر الذهب عيار 22
|
693.70جنيه
|
43.00 $
|
اسعار الذهب عيار 21
|
662.18جنيه
|
41.05 $
|
اسعار الذهب عيار 18
|
567.58جنيه
|
35.18 $
|
سعر الذهب عيار 14
|
441.44جنيه
|
27.36 $
|
سعر الذهب عيار 12
|
378.38جنيه
|
23.45 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
283.78جنيه
|
17.59 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
23,535 جنيه
|
1,459 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,297 جنيه
|
328.38 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
756,756 جنيه
|
46,910 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
12 نوفمبر
|
756.76
|
662.18
|
567.58
|
441.44
|
378.38
|
11 نوفمبر
|
755.77
|
661.32
|
566.84
|
440.87
|
377.89
|
10 نوفمبر
|
758.08
|
663.34
|
568.57
|
442.22
|
379.04
|
9 نوفمبر
|
758.08
|
663.34
|
568.57
|
442.22
|
379.04
|
8 نوفمبر
|
758.47
|
663.68
|
568.86
|
442.44
|
379.23
|
7 نوفمبر
|
762.44
|
698.91
|
571.84
|
444.76
|
381.22
|
6 نوفمبر
|
774.42
|
677.63
|
580.82
|
451.74
|
387.21
|
5 نوفمبر
|
770.20
|
673.94
|
577.66
|
449.29
|
385.10
|
4 نوفمبر
|
782.78
|
684.95
|
587.10
|
456.95
|
391.39
|
3 نوفمبر
|
786.28
|
688.28
|
589.72
|
458.66
|
393.14
أسعار الذهب عالميًا:
تراجعت أسعار الذهب عالميًا في مستهل التعاملات، ليسجل سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر 1453.70 دولار للأوقية.
وسجل سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.09 بالمائة مسجلاً 1454.55 دولار للأوقية، بالتزامن مع صعود المؤشر الرئيسي للدولار بنسبة 0.1 بالمائة ليسجل 98.328.