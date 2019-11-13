أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13/11/2019.. ومحاولت يائسة من المعدن الأصفر لتعويض الخسائر

اسعار الذهب اليوم





تحاول أسعار الذهب تعويض خسائرها في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، لترتفع هامشيًا بقيمة جنيه واحد للجرام، مع توقعات أن يعاود التراجع مرة أخري في إطار حالة التذبذب التى يمر بها المعدن الأصفر، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:





اسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء:





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 567.58 جنيها .





سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 662.18 جنيها .

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 756.76 جنيها .

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,297 جنيها.









اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة





ارتفعت أسعار الذهب هامشيًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتصعد بقيمة جنيه واحد فقط، ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 567.58 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 662.18 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 756.76 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,297 جنيه.





اسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 747 إلى 750 عيار 22 685 إلى 687 عيار 21 654 إلى 656 عيار 18 561 إلى 562 عيار 14 436 إلى 437 عيار 12 374 إلى 375 الاونصة 23.245 إلى 23.316 الجنيه الذهب 5,232 إلى 5,248 الكيلو 747.429 إلى 749.714 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 756.76جنيه 47.91 $ سعر الذهب عيار 22 693.70جنيه 43.00 $ اسعار الذهب عيار 21 662.18جنيه 41.05 $ اسعار الذهب عيار 18 567.58جنيه 35.18 $ سعر الذهب عيار 14 441.44جنيه 27.36 $ سعر الذهب عيار 12 378.38جنيه 23.45 $ سعر الذهب عيار 9 283.78جنيه 17.59 $ اسعار أوقية الذهب 23,535 جنيه 1,459 $ اسعار جنيه الذهب 5,297 جنيه 328.38 $ اسعار كيلو الذهب 756,756 جنيه 46,910 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 12 نوفمبر 756.76 662.18 567.58 441.44 378.38 11 نوفمبر 755.77 661.32 566.84 440.87 377.89 10 نوفمبر 758.08 663.34 568.57 442.22 379.04 9 نوفمبر 758.08 663.34 568.57 442.22 379.04 8 نوفمبر 758.47 663.68 568.86 442.44 379.23 7 نوفمبر 762.44 698.91 571.84 444.76 381.22 6 نوفمبر 774.42 677.63 580.82 451.74 387.21 5 نوفمبر 770.20 673.94 577.66 449.29 385.10 4 نوفمبر 782.78 684.95 587.10 456.95 391.39 3 نوفمبر 786.28 688.28 589.72 458.66 393.14 أسعار الذهب عالميًا: تراجعت أسعار الذهب عالميًا في مستهل التعاملات، ليسجل سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر 1453.70 دولار للأوقية. وسجل سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.09 بالمائة مسجلاً 1454.55 دولار للأوقية، بالتزامن مع صعود المؤشر الرئيسي للدولار بنسبة 0.1 بالمائة ليسجل 98.328.











