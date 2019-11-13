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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13/11/2019.. ومحاولت يائسة من المعدن الأصفر لتعويض الخسائر

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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اسعار الذهب اليوم 

تحاول أسعار الذهب تعويض خسائرها في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، لترتفع هامشيًا بقيمة جنيه واحد للجرام، مع توقعات أن يعاود التراجع مرة أخري في إطار حالة التذبذب التى يمر بها المعدن الأصفر، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:

اسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل  567.58 جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 662.18 جنيها .
 
سعرجرام الذهب  عيار 24 ما قيمته 756.76 جنيها .
 
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,297  جنيها.


اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة 

ارتفعت أسعار الذهب هامشيًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتصعد بقيمة جنيه واحد فقط،  ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل   567.58 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر662.18 جنيهًا للجرام،  والذهب عيار  24 سعر 756.76  جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,297 جنيه.

اسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

747 إلى 750

عيار 22 

685 إلى 687

عيار 21

654 إلى 656

عيار 18

561 إلى 562

عيار 14

436 إلى 437

عيار 12

374 إلى 375

الاونصة

23.245 إلى 23.316

الجنيه الذهب

5,232 إلى 5,248

الكيلو

747.429 إلى 749.714

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 756.76جنيه      

 47.91 $

سعر الذهب عيار 22

 693.70جنيه

 43.00 $

اسعار الذهب عيار 21

662.18جنيه       

41.05 $

اسعار الذهب عيار 18

 567.58جنيه

35.18 $

سعر الذهب عيار 14

441.44جنيه

27.36 $

سعر الذهب عيار 12

378.38جنيه

23.45 $

سعر الذهب عيار 9

283.78جنيه

17.59 $

اسعار أوقية الذهب

23,535 جنيه

1,459 $

اسعار جنيه الذهب

5,297 جنيه

328.38 $

اسعار كيلو الذهب

756,756 جنيه

46,910 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

12 نوفمبر

756.76

662.18

567.58

441.44

378.38

11 نوفمبر

755.77

661.32

566.84

440.87

377.89

10 نوفمبر

758.08

663.34

568.57

442.22

379.04

9 نوفمبر

758.08

663.34

568.57

442.22

379.04

8 نوفمبر

758.47

663.68

568.86

442.44

379.23

7 نوفمبر

762.44

698.91

571.84

444.76

381.22

6 نوفمبر

774.42

677.63

580.82

451.74

387.21

5 نوفمبر

770.20

673.94

577.66

449.29

385.10

4 نوفمبر

782.78

684.95

587.10

456.95

391.39

3 نوفمبر

786.28

688.28

589.72

458.66

393.14

 

أسعار الذهب عالميًا:

تراجعت أسعار الذهب عالميًا في مستهل التعاملات، ليسجل سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر  1453.70 دولار للأوقية.

وسجل سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.09 بالمائة مسجلاً 1454.55 دولار للأوقية، بالتزامن مع صعود المؤشر الرئيسي للدولار بنسبة 0.1 بالمائة ليسجل 98.328.




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