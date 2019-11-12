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غزارة تهديفية وتأهل منتخب مصر الأبرز في حصاد الجولة الثانية من أمم إفريقيا تحت 23 عام

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 11:43 م
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المنتخب المصري
المنتخب المصري
علي نبوي
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غزارة تهديفية وتأهل مصر ووادع مالي مبكرًا، عنوان حصاد الجولة الثانية من بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة التي تحتضنها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري على ملعبي السلام والقاهرة الدولي.

شهدت الجولة الثانية غزارة تهديفية عن الجولة الماضية، بواقع 11 هدفًا في الجولة الحالية مقابل 4 أهداف في الجولة الأولى.

في المجموعة الأولى، فاز المنتخب المصري على نظيره الغاني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفاز الكاميرون على مالي بهدف نظيف.

في المجموعة الثانية، فاز نيجيريا على زامبيا بثلاثة أهداف لهدف، وفاز جنوب إفريقيا على كوت ديفوار بهدف نظيف.

في المجموعة الأولى يتصدر المنتخب المصري برصيد 6 نقاط ثم الكاميرون برصيد 4 نقاط وغانا بنقطة واحدة وأخيرا مالي دون رصيد من النقاط.

في المجموعة الثانية يتصدر جنوب إفريقيا بـ4 نقاط ثم نيجيريا وكوت ديفوار برصيد 3 نقاط وأخيرا زامبيا بنقطة واحدة.

بعد مرور جولتين وقبل الجولة الأخيرة، ضمن الفراعنة رسميًا التأهل للدور التالي بينما ودع منتخب مالي البطولة مبكرا بعد خسارتين من مصر والكاميرون على الترتيب، وتبقى حظوظ باقي الفرق الستة في التأهل للدور التالي قائمة سواء الكاميرون وغانا بالمجموعة الأولى، أو نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا بالمجموعة الثانية.

بعد انتهاء الجولتين الأولى والثانية أشهر الحكام 29 بطاقة صفراء للاعبي المنتخبات الثمانية، وبطاقة حمراء واحدة كانت من نصيب مدافع نيجيريا أوليساه نداه.

ويتصدر مصطفى محمد مهاجم مصر وفرانك إيفينا لاعب الكاميرون قائمة الهدافين برصيد هدفين لكل منهما، وهدف لكل من: حبيب محمد لاعب غانا، تايوو أونيي لاعب نيجيريا، صامويل أوبينج لاعب غانا، سيلاس جناكا لاعب كوت ديفوار، كيليشي نواكالي لاعب نيجيريا، باستون داكا لاعب زامبيا، توبوهو موكوينا لاعب جنوب إفريقيا، أورجي أوكوونكو لاعب نيجيريا، رمضان صبحي لاعب مصر، أحمد ياسر ريان لاعب مصر، وياو يابوه لاعب غانا.
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جنوب افريقيا امم افريقيا تحت 23 عام المنتخب المصري اللاعب النيجيري أمم إفريقيا

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