الأنبا عمانوئيل يلتقي مع الآباء الكهنة والرهبان بالإيبارشية

اجتمع صاحب النيافة الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك بالآباء الكهنة والرهبان الذين يخدمون في مختلف رعايا الإيبارشية.



بدأ اللقاء بصلاة الذبيحة الإلهية، أعقبها لقاء روحي قدمه الأب متي راعي كنيسة مارجرجس بحجازة بعنوان "أمكث معي"، بعد ذلك أوضح صاحب النيافة هدف زيارته الرعوية لكندا وإيطاليا وهو خدمة الكنيسة وأبنائها في الداخل وفي المهجر كما أبلغ نيافته الحضور بمواعيد السيامات الكهنوتية للشماس ماريو ناجي وللشماس أمجد عزت، كما رحب نيافته بالأب جوفاني من الأباء الكومبنيان الذي بدأ خدمة في رعية أسوان.



كما تبادل نيافته والأباء الكهنة والرهبان النقاش حول مختلف الخدمات الرعوية والروحية داخل الرعايا.



تم الاتفاق على ميعاد الرياضة الروحية للكهنة والرهبان والتي سوف تبدأ في السابع عشر من شهر فبراير المقبل، وذلك في دار الضيافة التابعة لراهبات قلب يسوع المصريات بمدينة بالغردقة.